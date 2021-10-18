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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская делегация в ТКГ считает, что блокирование миссии ОБСЕ на Донбассе имеет признаки международного терроризма

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СММ ОБСЕ невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

Препятствование работе членов специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса (Горловка) имеет признаки международного терроризма. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, опубликованном на ее странице в Facebook 18 октября.

В оперативном отчете миссии от 17 октября говорится, что автомобильные ворота передовой патрульной базы в Горловке были закрыты цепью и замком, а рядом с ними был припаркован автомобиль с голубой табличкой "ДНР", который блокировал выезд. Владелец отеля сообщил, что миссии не разрешают покинуть отель, ссылаясь на "приказы от "мэра" Горловки".

Позже двое мужчин пришли в отель и сообщили наблюдателям, что им разрешается свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, но нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будут освобожден член вооруженных формирований, который был задержан украинскими военными  в районе Золотого 13 октября.

"Украинская делегация в ТКГ констатирует: российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников. Удерживание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма. Украинская делегация призывает международное сообщество, прежде всего руководство государств-участников нормандского формата, дать соответствующую оценку действиям российской стороны. Украинская делегация рассматривает эти действия не только как системный подрыв полномочий миссии, а, вместе с непродлении мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода "Донецк" и "Гуково", – как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще – методами международного терроризма", – заявили в украинской делегации.

В прессс-службе подчеркнули, что делегация находится в постоянном контакте с постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

"Мы еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное миссии как силе, способствует диалогу между его сторонами, – Украиной и РФ", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/377275140849569

Контекст:

С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. При этом некоторые из молодых людей держали транспаранты и критиковали СММ за события 13 октября, когда на участке разведения в районе Золотого Вооруженные силы Украины задержали члена незаконных вооруженных формирований.

17 октября глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик сообщил, что из-за протестов возле штаб-квартиры ОБСЕ в оккупированном Донецке организация приостановила свою миссию по наблюдению на Донбассе. В миссии позже объяснили, что в связи с протестом напротив отеля в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Но патрулирование в не подконтрольных правительству районах Луганской области продолжается согласно мандату миссии.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, война в Украине
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