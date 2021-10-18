Украинская делегация в ТКГ считает, что блокирование миссии ОБСЕ на Донбассе имеет признаки международного терроризма

В оперативном отчете миссии от 17 октября говорится, что автомобильные ворота передовой патрульной базы в Горловке были закрыты цепью и замком, а рядом с ними был припаркован автомобиль с голубой табличкой "ДНР", который блокировал выезд. Владелец отеля сообщил, что миссии не разрешают покинуть отель, ссылаясь на "приказы от "мэра" Горловки".

Позже двое мужчин пришли в отель и сообщили наблюдателям, что им разрешается свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, но нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будут освобожден член вооруженных формирований, который был задержан украинскими военными в районе Золотого 13 октября.

"Украинская делегация в ТКГ констатирует: российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников. Удерживание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма. Украинская делегация призывает международное сообщество, прежде всего руководство государств-участников нормандского формата, дать соответствующую оценку действиям российской стороны. Украинская делегация рассматривает эти действия не только как системный подрыв полномочий миссии, а, вместе с непродлении мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода "Донецк" и "Гуково", – как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще – методами международного терроризма", – заявили в украинской делегации.

В прессс-службе подчеркнули, что делегация находится в постоянном контакте с постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

"Мы еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное миссии как силе, способствует диалогу между его сторонами, – Украиной и РФ", – говорится в заявлении.