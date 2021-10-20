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В МИД РФ назвали "провокацией" задержание гражданина России Косяка, который осуществлял разведку позиций ВСУ

В МИД РФ призвали раскрыть местоположение Косяка и допустить к нему российского консула
В МИД РФ призвали раскрыть местоположение Косяка и допустить к нему российского консула
Фото: Луганська обласна прокуратура / Facebook

В министерстве иностранных дел РФ расценивают как "провокацию" задержание на Донбассе гражданина России Андрея Косяка, который в составе группы вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 19 октября на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ призвали раскрыть местоположение Косяка и допустить к нему российского консула.

"Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины согласно двусторонней Консульской конвенции с Россией. На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат ложно и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, теряет моральное право требовать их выполнения от других", – сообщили в российском ведомстве.

В МИД РФ также ожидают "принципиальной оценки инцидента" со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

13 октября 2021 года украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта сообщила, что оперативная группа ВСУ задержала на Донбассе Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его "военного билета", выданного боевиками "ЛНР".

По словам главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, в телефоне Косяка была обнаружена видеозапись, как он в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого. Таким образом, Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела, отметил Бутусов.

Кроме того, после задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010 году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, отметили в СБУ.

Террористы "ЛНР" утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

18 октября суд в Украине арестовал Косяка

После задержания Косяка миссию ОБСЕ на оккупированных территориях начали блокировать неизвестные, требуя его освобождения. 

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. Организация частично приостановила свою миссию по наблюдению на ДонбассеПатрулирование в не подконтрольных правительству районах Луганской области продолжилось согласно мандату миссии.

17 октября в миссии сообщили, что заблокирована также патрульная база в Горловке. Незаконные вооруженные формирования не выпускали сотрудников из помещения базы и требовали освобождения Косяка. Владелец гостиницы, где расположена база, также заявил, что миссии запрещено покидать помещение, ссылаясь на "распоряжения мэра Горловки".

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу расценивает удержание наблюдателей миссии как захват их в заложники, что имеет признаки международного терроризма.

19 октября СММ ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в не подконтрольной украинскому правительству Горловке.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, арест, МИД России, агрессия, провокации, террористы, боевики, ВСУ, СЦКК, задержание, разминирование, ЛНР, нарушение, Андрей Косяк
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