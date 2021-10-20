В Парламентской ассамблее ОБСЕ осудили блокирование боевиками работы мониторинговой миссии на Донбассе

СММ есть крупнейшей и одной из самых незаменимых операций ОБСЕ, отметила Де Риддер Фото: EPA

Об этом 19 октября в Копенгагене (Дания) заявила специальный представитель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла Де Риддер, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ассамблеи.

По словам Де Риддер, "СММ представляет собой не только крупнейшую и наиболее значимую операцию ОБСЕ, но также и одну из самых незаменимых".

"Осуществляя беспристрастное наблюдение за ситуацией в Украине и предоставляя регулярные отчеты в соответствии с мандатом, установленным в 2014 году, СММ является незаменимым инструментом по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению лиц, ответственных за принятие решений, важной информацией и содействию диалогу между противоборствующими сторонами", – отметила спецпредставитель ПА ОБСЕ.

Де Риддер напомнила, что СММ "наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ".

"Ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения", – подчеркнула спецпредставитель ассамблеи.