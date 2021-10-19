"Может быть шагом РФ". Бывший спикер миссии ОБСЕ прокомментировал блокирование наблюдателей на оккупированной территории

"Очень деликатная проблема. Как вы знаете, россияне говорят, что не оказывают влияния на боевиков на Донбассе. Но мы знаем, что у них огромное влияние. Я думаю, это может быть шаг с российской стороны, чтобы совсем остановить работу миссии. Они никогда ее не хотели там... Я уже два месяца так думаю, потому что понятно одно: что [президент РФ Владимир] Путин организует еще больше grab line [линию захвата] в Украине. Вашингтон, Париж, Германия теперь занимаются другими дипломатическими проблемами (Афганистан, Азия и другими ). Путин играет так: когда все смотрят в другую сторону, тогда он начинает продвигаться... Я думаю, что-то надвигается из Москвы, ведь эти протесты являются пророссийскими и их там, наверное, кто-то инструктирует, чтобы они блокировали миссию", – сказал он.

Боцюркив отметил, что раньше тоже были случаи протестов со стороны боевиков, но они не принимали угрожающих масштабов.