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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Может быть шагом РФ". Бывший спикер миссии ОБСЕ прокомментировал блокирование наблюдателей на оккупированной территории

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После задержания россиянина Косяка миссию ОБСЕ на оккупированных территориях начали блокировать неизвестные, требуя его освобождения
После задержания россиянина Косяка миссию ОБСЕ на оккупированных территориях начали блокировать неизвестные, требуя его освобождения
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

Блокировка наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе может быть шагом РФ к тому, чтобы совсем остановить ее работу. Об этом заявил спикер СММ ОБСЕ в 2014–2015 годах Майкл Боцюркив в комментарии "Радио НВ" 18 октября.

"Очень деликатная проблема. Как вы знаете, россияне говорят, что не оказывают влияния на боевиков на Донбассе. Но мы знаем, что у них огромное влияние. Я думаю, это может быть шаг с российской стороны, чтобы совсем остановить работу миссии. Они никогда ее не хотели там... Я уже два месяца так думаю, потому что понятно одно: что [президент РФ Владимир] Путин организует еще больше grab line [линию захвата] в Украине. Вашингтон, Париж, Германия теперь занимаются другими дипломатическими проблемами (Афганистан, Азия и другими). Путин играет так: когда все смотрят в другую сторону, тогда он начинает продвигаться... Я думаю, что-то надвигается из Москвы, ведь эти протесты являются пророссийскими и их там, наверное, кто-то инструктирует, чтобы они блокировали миссию", – сказал он.

Боцюркив отметил, что раньше тоже были случаи протестов со стороны боевиков, но они не принимали угрожающих масштабов.

Контекст:

13 октября 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что оперативная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержала на Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Косяк в составе группы вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ. У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его "военного билета", выданного боевиками "ЛНР".

Террористы "ЛНР" утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

18 октября суд в Украине арестовал Косяка

После задержания Косяка миссию ОБСЕ на оккупированных территориях начали блокировать неизвестные, требуя его освобождения. 

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. Организация частично приостановила свою миссию по наблюдению на ДонбассеПатрулирование в не подконтрольных правительству районах Луганской области продолжилось согласно мандату миссии.

17 октября в миссии сообщили, что заблокирована также патрульная база в Горловке. Незаконные вооруженные формирования не выпускали сотрудников из помещения базы и требовали освобождения Косяка. Владелец гостиницы, где расположена база, также заявил, что миссии запрещено покидать помещение, ссылаясь на "распоряжения мэра Горловки".

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по Донбассу расценивает удержание наблюдателей миссии как захват их в заложники, что имеет признаки международного терроризма.

19 октября СММ ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в не подконтрольной украинскому правительству Горловке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Майкл Боцюркив, российская агрессия, война в Украине
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