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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд Украины арестовал задержанного на Донбассе гражданина РФ Косяка, который осуществлял разведку позиций ВСУ

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Косяку вручили подозрение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины
Косяку вручили подозрение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины
Фото: Луганська обласна прокуратура / Facebook

Северодонецкий городской суд арестовал задержанного на Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка, который в составе группы вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом 18 октября в Facebook сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Отмечается, что Косяку вручили подозрение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях).

"На данный момент Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/lug.gp.gov.ua/posts/1505782809781820

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

13 октября 2021 года украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта сообщила, что оперативная группа ВСУ задержала на Донбассе Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его "военного билета", выданного боевиками "ЛНР".

По словам главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, в телефоне Косяка была обнаружена видеозапись, как он в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого. Таким образом, Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела, отметил Бутусов.

Кроме того, после задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010 году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, отметили в СБУ.

Террористы "ЛНР" утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались протесты против задержания боевика. Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично приостановила свою миссию по наблюдению на Донбассе. Патрулирование в не подконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, прокуратура, Донбасс, арест, Северодонецк, агрессия, террористы, боевики, Золотое, ВСУ, СЦКК, задержание, разминирование, ЛНР, суд
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