За сутки боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции 14 раз, один военный ранен – штаб ООС

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что три обстрела оккупанты произвели с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщили в штабе.

Обстрелы со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы у Березового, вблизи Красногоровки, около Золотого-4, у Новолуганского, неподалеку от Троицкого, в сторону Причепиловки, возле Новотошковского. Боевики стреляли из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, применяли противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое оккупанты сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-25 с беспилотников. Кроме того, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали пролет беспилотника, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Сегодня утром, по состоянию на 7.00, уже зафиксировано одно нарушение перемирия – боевики вели огонь в районе Луганского из стрелкового оружия.



"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – подчеркнули в штабе ООС.