Боевики на Донбассе открыли огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ранен украинский военный

С начала суток в зоне боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В районе Березового российские оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки боевики дважды вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм. А в направлении Золотого-4 – использовали минометы калибра 120 мм.
Раненый военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.