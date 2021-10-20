Боевики на Донбассе открыли огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ранен украинский военный

С начала суток в зоне боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе Березового российские оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки боевики дважды вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм. А в направлении Золотого-4 – использовали минометы калибра 120 мм.

Раненый военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.