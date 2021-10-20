Венецианская комиссия оценила украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе

Законопроект о переходном периоде в Верховной Раде пока не рассматривался Фото: rada.gov.ua

Венецианская комиссия считает, что "рамочный текст законопроекта включает много общих и расплывчатых положений".

"В некоторых случаях эти положения являются скорее политическим руководством, чем нормативным правовым актом. Дело в том, что имплементирующего законодательства пока не существует, что затрудняет оценку законопроекта", – сказано в заключении.

Венецианская комиссия также считает, что некоторые термины, используемые в законопроекте, "не всегда совпадают с терминами, используемыми в международном публичном праве".

"Это особенно верно для терминов "переходный период" и "правосудие переходного периода". Эти определения имеют довольно узкую концепцию, и они принимают односторонний подход к переходному периоду. Во-первых, они снижают остроту конфликта в Украине до его межгосударственного измерения, то есть сводятся к участию Российской Федерации. Во-вторых, меры правосудия переходного периода ограничиваются преодолением последствий нарушения прав человека, "вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины", – говорится в документе.

По мнению авторов заключения, это может привести к тому, что нарушения прав человека, совершенные не Российской Федерацией, останутся без реакции властей Украины.

Комиссия также рекомендовала:

пересмотреть положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с временной оккупацией в соответствии с международным правом, и пересмотреть дифференцированное отношение к разным категориям исполнителей преступлений;

внести поправки в положения о люстрации в соответствии с международными нормами (в частности, указать, что люстрация ограничивается наиболее важными должностями в государстве и не распространяется на выборные должности);

пересмотреть положения об обеспечении права на установление истины, чтобы убедиться, что они направлены на установление истины обо всех нарушениях, а не только совершенных определенными субъектами;

сформулировать положения для обеспечения адекватных административных процедур по оформлению актов гражданского состояния, совершенных на временно оккупированных территориях, и пересмотреть подход к признанию академических сертификатов, степеней и званий, выданных на этих территориях;

отразить особый конституционный статус Автономной Республики Крым и города Севастополя в законопроекте.

Венецианская комиссия подчеркнула, что в будущем законопроект, вероятно, необходимо будет "адаптировать к меняющимся обстоятельствам на [оккупированных] территориях.

В то же время комиссия положительно оценила "усилия украинских властей по созданию единой и всеобъемлющей правовой базы для урегулирования переходного периода", а также включение в процесс подготовки документа различных национальных и международных заинтересованных сторон.