Венецианская комиссия оценила украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе

Венецианская комиссия считает, что "рамочный текст законопроекта включает много общих и расплывчатых положений".
"В некоторых случаях эти положения являются скорее политическим руководством, чем нормативным правовым актом. Дело в том, что имплементирующего законодательства пока не существует, что затрудняет оценку законопроекта", – сказано в заключении.
Венецианская комиссия также считает, что некоторые термины, используемые в законопроекте, "не всегда совпадают с терминами, используемыми в международном публичном праве".
"Это особенно верно для терминов "переходный период" и "правосудие переходного периода". Эти определения имеют довольно узкую концепцию, и они принимают односторонний подход к переходному периоду. Во-первых, они снижают остроту конфликта в Украине до его межгосударственного измерения, то есть сводятся к участию Российской Федерации. Во-вторых, меры правосудия переходного периода ограничиваются преодолением последствий нарушения прав человека, "вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины", – говорится в документе.
По мнению авторов заключения, это может привести к тому, что нарушения прав человека, совершенные не Российской Федерацией, останутся без реакции властей Украины.
Комиссия также рекомендовала:
Венецианская комиссия подчеркнула, что в будущем законопроект, вероятно, необходимо будет "адаптировать к меняющимся обстоятельствам на [оккупированных] территориях.
В то же время комиссия положительно оценила "усилия украинских властей по созданию единой и всеобъемлющей правовой базы для урегулирования переходного периода", а также включение в процесс подготовки документа различных национальных и международных заинтересованных сторон.
Законопроект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" был подан в Верховную Раду 9 августа 2021 года. 16 августа он поступил в профильный комитет парламента. С июля находился на рассмотрении Венецианской комиссии.
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал документ "фундаментальным". По его словам, цель документа – "безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения". Резников предполагал, что законопроект может быть проголосован осенью текущего года.