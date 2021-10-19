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В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное

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Украина подала иск против России из-за захвата военных кораблей в апреле 2019 года
Украина подала иск против России из-за захвата военных кораблей в апреле 2019 года
Фото: EPA

Постоянная палата третейского суда в Гааге 11 октября начала рассмотрение иска Украины против России по делу о захвате Россией двух украинских военных катеров и буксира, а также 24 членов экипажей в 2018 году. На данном этапе слушания касались юрисдикции – трибунал выслушал позиции сторон и теперь в течение полугода решит, относится ли спор между Украиной и Россией об иммунитете военных кораблей в Керченском проливе к его компетенции. Киев требовал сразу же перейти к слушаниям по сути, однако российская сторона настояла, чтобы ее возражения были заслушаны. "ГОРДОН" напоминает о сути конфликта, исковых требованиях и рассказывает о перспективах дела в Арбитражном трибунале.

***

25 ноября 2018 года в 4.00 по киевскому времени украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые должны были совершить переход из Черного в Азовское море, подошли к Керченскому проливу. В 7.00 российские корабли "Дон", "Соболь", "Мангуст" и корвет "Суздалец" протаранили "Яны Капу". В 12.20 из Бердянска в пролив вышли украинские "Гюрза-1" и "Гюрза-2", через 50 минут Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52, а еще через два часа – штурмовики Су-25. В 18.00 в проливе было уже восемь кораблей РФ, спустя два часа они начали обстреливать украинские суда. Еще спустя час Россия захватила катер "Бердянск". Россияне устроили погоню за "Никополем" и "Яны Капу", взяв корабли на абордаж. 24 украинских моряка оказались в плену. 

Украина и международное сообщество потребовали от России освободить военнослужащих ВМСУ и украинские корабли. Кремль, в свою очередь, обвинил Киев в проведении "однозначной провокации", нарушившей "ключевые положения международного права". 

18 декабря 2018 года Генассамблея ООН поддержала инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей", в которой потребовала безотлагательно освободить украинские корабли, их экипажи и оборудование. 

1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию о том, что инициирует арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву (среди прочего, иск касается краж Россией углеводородных ресурсов и недр на миллиарды долларов, ее узурпации прав на регуляцию рыболовство и вмешательства в транзит через Керченский пролив), и одновременно обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой принять срочные меры для освобождения кораблей и моряков. 25 мая 2019-го трибунал постановил незамедлительно освободить украинские корабли и вернуть задержанных моряков в Украину.

Фото: EPA
"Бердянск" и "Никополь" в порту Очакова, ноябрь 2019 года. Фото: EPA

Россия отказалась от участия в слушаниях и не признала решение трибунала, утверждая, что конфликт не носит военного характера и что речь идет об обычном уголовном правонарушении – нарушении государственной границы РФ.

Украинские моряки вернулись на родину только 7 сентября 2019 года в рамках "большого обмена" удерживаемыми с РФ. Катера и буксир Россия вернула только 20 ноября 2019-го, демонтировав некоторые средства связи и навигационное оборудование.

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В соответствии с нормами международного права, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма и открытия Керченского моста, который соединяет Таманский полуостров с Крымом, Россия демонстративно создает препятствия для судоходства, говорилось в резолюции Европарламента, принятой за месяц до захвата украинских кораблей. 

В Министерстве иностранных дел Украины накануне начала слушаний в Гааге подчеркнули, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, который запрещает иностранным государствам осматривать, арестовывать или задерживать суда. "Действия РФ являются нарушением фундаментальных принципов международного права. И Украина уже доказала это, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры и потребовал от России немедленно освободить три украинских судна и 24 задержанных моряков", – сказано в заявлении. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Киев сможет добиться наказания для России.

"Когда россияне таранили "Яны Капу", они гоготали и кричали: "Дави его!" Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву", – написал он в блоге на "Украинской правде".

Кулеба считает, что дело имеет принципиальное значение для всего мира, поскольку Украина юридически доказывает, что иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом международного морского права.

Директор департамента международного права МИД Украины, агент Украины в Арбитражном трибунале Международного суда ООН Оксана Золотарева, выступая в Гааге 12 октября, заявила: "Корабли ВМС Украины являются воплощением нашего суверенитета и как таковые заслуживают уважения. Однако Россия не уважает международное право. Как не уважает суверенитет Украины. И не уважает иммунитет военных кораблей Украины, этот общепризнанный принцип международного права. Сегодня мы здесь защищаем не только Украину, но и весь международный правопорядок на море".

По ее словам, дело ведется ради 24 моряков, которые из-за неуважения России к международному праву провели 9,5 месяцев в ужасных условиях в тюрьме "Лефортово". 

"Россия не хочет, чтобы этот арбитраж рассматривал дело Украины. Россия считает, что может нарушать международное право без каких-либо последствий. Россия ошибается", – заявила Золотарева, выразив уверенность, что дело о захвате украинских кораблей, без сомнения, в юрисдикции Арбитражного трибунала.

Россия, в свою очередь, настаивает, что "существующие широкие разногласия между сторонами должны быть урегулированы с помощью политических средств". Посол по особым поручениям МИД РФ, глава российской делегации Дмитрий Лобач заявил, что украинские военные корабли попытались "пересечь российские территориальные воды на фоне украинских провокационных действий и расширения украинского военного контингента в регионе в попытке оспорить суверенитет России в Крыму и статус Керченского пролива как российских внутренних вод".

"Бердянск" и "Никополь" в порту Одессы, ноябрь 2019 года. Фото: EPA
Фото: EPA

Оксана Золотарева подчеркнула, что россияне захватили украинские корабли, когда те возвращались в Одессу к месту дислокации.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль уверена, что позиция украинской делегации "сильна и тщательно отработана".

"Украина имеет все шансы выиграть этот этап и перейти к следующему – рассмотрению дела по сути", – считает она. 

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Вместе с тем, профессор по международному морскому праву Военно-морского колледжа США Джеймс Краска в интервью "Немецкой волне" отметил, что исход дела пока не предрешен, поскольку ряд вопросов остается без ответов.

"Первый – находятся ли Украина и Россия в состоянии вооруженного конфликта? Если да, то у Украины нет права на свободу навигации [в Керченском проливе]. Второй вопрос – если это мирная ситуация, то между двумя странами работают Конвенция ООН по морскому праву и двусторонние соглашения", – подчеркнул Краска. 

Эксперт считает, что арбитражу понадобится около девяти месяцев "и доводы Украины возобладают".

"Но нужно помнить, что арбитраж не уполномочен рассматривать территориальные вопросы. А мы все знаем, что здесь речь идет о большем споре по Крыму и территориальном суверенитете после вторжения России. Это все более широкий контекст, но власть третейского суда ограничивается морским правом", – заявил он.

Теги: Россия, Крым, Европарламент, МИД Украины, Кремль, ВМС Украины, Дмитрий Кулеба, международное право, захват украинских кораблей в Черном море, корабли
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