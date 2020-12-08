Суд в Киеве разрешил задержать главу погранслужбы ФСБ, который отдал приказ на захват украинских кораблей и моряков в 2018 году

Служба безопасности Украины подозревает руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в районе Керченского пролива в 2018 году. Медведев объявлен в розыск, Шевченковский суд Киева разрешил его задержать.

Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева, которого в Украине подозревают в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на решение суда.

Из документа известно, что Служба безопасности Украины заочно сообщила Медведеву о подозрении еще 27 ноября 2018 года.

"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения подозреваемого", – говорится в материалах суда.

Медведев также объявлен в розыск. В конце ноября текущего года правоохранители обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемого. Суд это ходатайство удовлетворил.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

Экс-нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук тогда сообщал, что приказ на открытие огня и захват украинских моряков отдал Медведев.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были моряки.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум с объяснениями по делу о захвате кораблей и моряков.