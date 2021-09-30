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Кулеба рассказал, когда арбитражный трибунал начнет слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе

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Катера украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" возвращались в Одессу
Катера украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" возвращались в Одессу
Фото: censor.net

Арбитражный трибунал 11 октября начнет рассмотрение дела о захвате российскими военными кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и членов их экипажей в Черном море в ноябре 2018 года. Об этом сообщил в Twitter 30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"11 октября Арбитражный трибунал начнет слушания по юрисдикции в деле "Украина против России" в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 украинских моряков – военнослужащих ВМС ВС Украины", – написал министр.

Кулеба подчеркнул, что это очень важное дело для Украины. 

"Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые девять месяцев провели в российской тюрьме. Уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это ни заняло", – отметил он.

Контекст:

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. 

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

Экс-нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук тогда сообщал, что приказ на открытие огня и захват украинских моряков отдал Медведев.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были моряки.

Украина 22 мая 2020 года обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, передав меморандум с объяснениями по делу о захвате кораблей и моряков. 

Эксперт по морскому праву Богдан Устименко в комментарии "Обозревателю" сообщал, что рассмотрение дела может занять от трех до пяти лет.

Теги: Россия, военные, Азовское море, Дмитрий Кулеба, трибунал, моряки, захват украинских кораблей в Черном море, корабли
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