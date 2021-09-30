Кулеба рассказал, когда арбитражный трибунал начнет слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе

"11 октября Арбитражный трибунал начнет слушания по юрисдикции в деле "Украина против России" в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 украинских моряков – военнослужащих ВМС ВС Украины", – написал министр.

Справа дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі 2/4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2021

Кулеба подчеркнул, что это очень важное дело для Украины.

"Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые девять месяцев провели в российской тюрьме. Уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это ни заняло", – отметил он.