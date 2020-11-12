Суд в Гааге приостановил рассмотрение дела о захвате украинских моряков

Международный арбитражный суд в Гааге проведет дополнительные консультации со сторонами.

В мае Украина передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум с объяснениями по делу о захвате кораблей и моряков Фото: depositphotos.com

Международный арбитражный суд в Гааге приостановил рассмотрение дела о захвате российскими военными кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и членов их экипажей в Черном море в ноябре 2018 года. Соответствующее решение опубликовано 12 ноября пресс-службой постоянной палаты третейского суда.

22 августа 2020 года Россия заявила, что арбитражный суд не обладает юрисдикцией рассматривать дело, так как претензии Украины относятся к "спору, касающемуся военной деятельности".

В ответ украинская сторона 7 сентября представила свои замечания по вопросу о бифуркации. В своих замечаниях Украина отметила, что предварительные возражения Российской Федерации "не носят исключительно предварительного характера", и потребовала объединить предварительные возражения РФ с рассмотрением дела по существу и не рассматривать вопрос юрисдикции на предварительном этапе.

21 сентября Российская Федерация представила свой ответ на замечания Украины по вопросу о бифуркации. 28 сентября Украина представила свой ответ на ответ Российской Федерации по вопросу о бифуркации.

"Состав арбитража постановил, что Украина должна представить любые замечания по предварительным возражениям Российской Федерации в течение трех месяцев с даты этого постановления", – говорится в заявлении.

В суде отметили, что после получения замечаний арбитраж примет решение о необходимости дополнительных письменных представлений и – после консультации со сторонами – о сроках подачи таких заявлений.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков.

В январе 2020 года в РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков.

22 мая Украина передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум с объяснениями по делу о захвате кораблей и моряков. "Мы начинаем новый этап в борьбе за справедливость и противодействии российской агрессии в международных инстанциях", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Эксперт по морскому праву Богдан Устименко в комментарии "Обозревателю" сообщал, что рассмотрение дела может занять от трех до пяти лет.