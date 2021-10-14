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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На суде против РФ в Гааге Украина отстаивает не только свои интересы, но и целостность международного права – Кулеба

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Кулеба уверен, что настойчивая работа "даст правильный результат"
Кулеба уверен, что настойчивая работа "даст правильный результат"
Фото: ЕРА

В Гааге, где проходят слушания в Арбитражном трибунале по делу о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе, Украина защищает не только национальные интересы. Об этом на брифинге 13 октября сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Российская Федерация должна ответить за все (настаиваю – за все) преступления против Украины и нарушения международного права, сколько бы времени это не заняло. Это не только вопрос справедливости и здравого смысла", – сказал он.

По словам дипломата, "если сегодня неправомерные действия не получат надлежащей юридической оценки, Россия и дальше будет нарушать нормы и правила".

"Поэтому на этой неделе в Гааге Украина отстаивает не только свои национальные интересы, но и целостность международного права в целом. Правда и право на нашей стороне, поэтому я уверен, что настойчивая работа даст правильный результат", – заявил Кулеба.

Контекст:

11 октября Постоянная палата третейского суда в Гааге начала слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе. 11 октября суд заслушал позицию РФ, 12-го – Украины.

Второй раунд дебатов сторон состоится 14-го и 15 октября. Открытым является лишь вступительное слово каждой из сторон.

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. 

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина уведомила Россию, что она инициирует арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, добиваясь применению временных мер против РФ с целью немедленного освобождения кораблей и членов их экипажей. 25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были моряки.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков Николаевской области. 

В декабре 2020 года Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. В Украине его подозревают в организации захвата трех украинских военных кораблей.

Теги: Россия, захват, Керченский пролив, Гаагский трибунал, Гаага, Азовское море, Дмитрий Кулеба, трибунал, моряки, захват украинских кораблей в Черном море, корабли, суд
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