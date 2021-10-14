На суде против РФ в Гааге Украина отстаивает не только свои интересы, но и целостность международного права – Кулеба

"Российская Федерация должна ответить за все (настаиваю – за все) преступления против Украины и нарушения международного права, сколько бы времени это не заняло. Это не только вопрос справедливости и здравого смысла", – сказал он.

По словам дипломата, "если сегодня неправомерные действия не получат надлежащей юридической оценки, Россия и дальше будет нарушать нормы и правила".

"Поэтому на этой неделе в Гааге Украина отстаивает не только свои национальные интересы, но и целостность международного права в целом. Правда и право на нашей стороне, поэтому я уверен, что настойчивая работа даст правильный результат", – заявил Кулеба.