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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Россия ошибается на каждом шагу". Украина представила свою позицию в Гааге по делу о захвате кораблей РФ в Керченском проливе

Арбитражный трибунал в Гааге заслушал позицию Украины
Арбитражный трибунал в Гааге заслушал позицию Украины
Фото: EPA

В Гааге прошел второй день слушаний в Арбитражном трибунале по делу о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Позицию Украины представила директор департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева, текст ее вступительной речи опубликован на сайте МИД 12 октября.

"Сегодня здесь мы защищаем не только Украину, но и весь международный правопорядок на море. Но Украина тут еще и по другой причине. Мы ведем это дело ради наших 24 отважных моряков, пострадавших из-за неуважения России к международному праву. Россия лишила их свободы на 9,5 месяцев, удерживая вдали от семей", – сказала агент Украины Золотарева.

Она зачитала имена всех моряков, которых Россия "арестовала, держала под стражей и преследовала в рамках уголовного дела и которые заслуживают правосудия".

"РФ нарушила фундаментальный принцип морского права – иммунитет военных кораблей. Конвенция ООН по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что корабли военно-морских сил Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – являются воплощением нашего суверенитета и как таковые заслуживают уважения. Однако Россия не уважает международное право. Как и не уважает суверенитет Украины", – подчеркнула Золотарева.

По ее словам, "с фактами в России тоже не все в порядке".

"Во время вчерашних презентаций вам рассказывали, что ни одного спора по фактам на самом деле нет. Я знаю досье этого дела и свидетельства наших военных, они говорят совершенно иную историю… Россия ошибается на каждом шагу. Идея "преследования военного корабля по горячим следам" абсурдна. Аргумент России неверен еще и потому, что она отрицает иммунитет военных кораблей в территориальном море", – отметила представитель МИД Украины.

11 октября Арбитражный трибунал в Гааге заслушал позицию РФ по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе. Москва считает, что суд в Гааге не имеет юрисдикции рассматривать жалобу Украины.

Второй раунд дебатов сторон состоится 14-го и 15 октября. Открытым является лишь вступительное слово каждой из сторон.

Контекст:

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. 

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина уведомила Россию, что она инициирует арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, добиваясь применению временных мер против РФ с целью немедленного освобождения кораблей и членов их экипажей. 25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ. 

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были моряки.

В декабре Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. В Украине его подозревают в организации захвата трех украинских военных кораблей.

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