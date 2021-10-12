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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Арбитражный трибунал в Гааге заслушал позицию РФ по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе

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Украина свою позицию представит в суде 12 октября
Украина свою позицию представит в суде 12 октября
Фото: ЕРА

В Гааге прошел первый день слушаний в Арбитражном трибунале по делу о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Укринформ"

Сегодня заслушали позицию России. Как пишет "Укринформ", посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, который представляет в арбитраже позицию РФ, заявил на заседании суда, что Москва считает, что суд в Гааге не имеет юрисдикции рассматривать жалобу Украины. 

"Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража", – считает он. 

Слушания проходят в гибридном формате, часть российской делегации следила за процессом по видеосвязи.

Украина представит свою позицию завтра, второй раунд дебатов сторон состоится 14-го и 15 октября. Открытым является лишь вступительное слово каждой из сторон.

Контекст:

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. 

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина уведомила Россию, что она инициирует арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, добиваясь применению временных мер против РФ с целью немедленного освобождения кораблей и членов их экипажей. 25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ. 

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были моряки.

В декабре Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. В Украине его подозревают в организации захвата трех украинских военных кораблей.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум с объяснениями по делу о захвате кораблей и моряков. "Мы начинаем новый этап в борьбе за справедливость и противодействии российской агрессии в международных инстанциях", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД России, Керченский пролив, захват украинских кораблей в Черном море, суд
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