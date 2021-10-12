Арбитражный трибунал в Гааге заслушал позицию РФ по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе

Об этом сообщает "Укринформ".

Сегодня заслушали позицию России. Как пишет "Укринформ", посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, который представляет в арбитраже позицию РФ, заявил на заседании суда, что Москва считает, что суд в Гааге не имеет юрисдикции рассматривать жалобу Украины.

"Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража", – считает он.

Слушания проходят в гибридном формате, часть российской делегации следила за процессом по видеосвязи.

Украина представит свою позицию завтра, второй раунд дебатов сторон состоится 14-го и 15 октября. Открытым является лишь вступительное слово каждой из сторон.