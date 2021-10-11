Международный трибунал начал слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе

Украина 22 мая 2020 года обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву Фото: International Tribunal for the Law of the Sea / Twitter

"С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против Российской Федерации о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в Арбитраже, образованном в соответствии с приложением VII к конвенции ООН по морскому праву, коснутся возражений России о юрисдикции Арбитража", – пояснили в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Украина уверена, что трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за нарушения морского права.

"Дело касается нарушений РФ конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года Россия арестовала три украинских военно-морских корабля и 24 члена их экипажей в Черном море. Россия и дальше продолжала удерживать украинские суда около года, а членов экипажа – в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять по ним уголовное преследование согласно законодательству РФ. Вместе с тем в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, запрещающим иностранным государствам осматривать, накладывать арест, удерживать судно и осуществлять судебное преследование", – говорится в сообщении.

Украина ответит на возражения России по поводу юрисдикции Арбитража на устных слушаниях.

Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина – 12 октября. Слушания начнутся в 14.00 по киевскому времени.