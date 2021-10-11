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Международный трибунал начал слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе

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Украина 22 мая 2020 года обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву
Украина 22 мая 2020 года обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву
Фото: International Tribunal for the Law of the Sea / Twitter

Международный трибунал по морскому праву начал слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против Российской Федерации о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в Арбитраже, образованном в соответствии с приложением VII к конвенции ООН по морскому праву, коснутся возражений России о юрисдикции Арбитража", – пояснили в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Украина уверена, что трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за нарушения морского права.

"Дело касается нарушений РФ конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года Россия арестовала три украинских военно-морских корабля и 24 члена их экипажей в Черном море. Россия и дальше продолжала удерживать украинские суда около года, а членов экипажа – в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять по ним уголовное преследование согласно законодательству РФ. Вместе с тем в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, запрещающим иностранным государствам осматривать, накладывать арест, удерживать судно и осуществлять судебное преследование", – говорится в сообщении.

Украина ответит на возражения России по поводу юрисдикции Арбитража на устных слушаниях.

Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина – 12 октября. Слушания начнутся в 14.00 по киевскому времени.

Контекст:

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. 

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

Экс-нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук тогда сообщал, что приказ на открытие огня и захват украинских моряков отдал заместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были моряки.

Украина 22 мая 2020 года обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, передав меморандум с объяснениями по делу о захвате кораблей и моряков. 

Эксперт по морскому праву Богдан Устименко в комментарии "Обозревателю" сообщал, что рассмотрение дела может занять от трех до пяти лет.

Теги: Россия, Украина, ООН, МИД Украины, Черное море, Керченский пролив, моряки, захват украинских кораблей в Черном море, корабли
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