Россияне утопили в Керченском проливе бронемашину

БРДМ-2 затонула в оккупированном Россией Крыму во время проведения "патриотической акции", которая была посвящена Керченско-Эльтигенской операции 1943 года.

Причиной ЧП стал сильный боковой ветер и выход машины на отрезок с перепадами глубины Фото: wikipedia.org

24 июля в Керченском проливе участники акции "Дорога мужества. Керченский десант", посвященной Керченско-Эльтигенской операции, утопили одну из трех участвовавших в акции бронемашин. Об этом сообщил "Интерфакс".

Во время пересечения пролива БРДМ-2 затонула, экипаж машины эвакуировали, пострадавших нет, сообщает информагентство.

По словам Андрея Коннова, пресс-секретаря Военно-технического общества, которое проводило акцию, причиной ЧП стал сильный боковой ветер и выход машины на отрезок с перепадами глубины.

"Интерфакс" отмечает, что попытка спасти БРДМ оказалась неудачной. Вода в бронированную машину поступала слишком быстро.

Акция "Дорога мужества. Керченский десант" проводится в Крыму с 2017 года, в рамках мероприятия бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив.

Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября – 11 декабря 1943 года) – одна из крупнейших десантных операций Второй мировой войны. Ее продолжительность составила 40 суток, итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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Видео: Крыминформ / YouTube