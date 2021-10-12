Мамедов о процессе в Гааге по захвату РФ военных кораблей Украины: Это кейс – о неотвратимости наказания

"Кроме грубых нарушений международного морского права, что предоставляет военным кораблям и экипажам иммунитет, РФ пренебрегла нормы 3 Женевской конвенции по обращению с военнопленными… Украинские моряки получили статус пострадавших и военнопленных", – отметил Мамедов.

По его словам, РФ "нарушила право украинских пленных на справедливый суд и пыталась привлечь к ответственности за преступление, которое они не совершали – "незаконное пересечение госграницы РФ".

"Нацрасследование продолжается, устанавливаются заказчики/исполнители. Двум "прокурорам" и троим "судьям" "республики Крым" объявлены подозрения", – подчеркнул Мамедов.

Розпочались слухання в Арбітражному трибуналі в Гаазі із визначення юрисдикції у справі * проти * щодо затримання українських військово-морських кораблів та членів екіпажів 25.11.18.Це кейс про невідворотність покарання,який не має строків давності за вчинення міжнародних злочинів pic.twitter.com/7q0HV8hgvD

* порушила право * полонених на справедливий суд і намагалася притягнути до відп-ті за злочин,який вони не вчиняли-«незаконний перетин держкордону РФ».Нацрозслідування триває, встановлюються замовники/ виконавці.2 «прокурорам» та 3 «суддям» «республіки Крим» оголошено підозри

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина уведомила Россию, что она инициирует арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, добиваясь применению временных мер против РФ с целью немедленного освобождения кораблей и членов их экипажей. 25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были моряки.

В декабре Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. В Украине его подозревают в организации захвата трех украинских военных кораблей.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум с объяснениями по делу о захвате кораблей и моряков. "Мы начинаем новый этап в борьбе за справедливость и противодействии российской агрессии в международных инстанциях", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

11 октября Арбитражный трибунал в Гааге заслушал позицию РФ по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе. Украина представит свою позицию 12 октября, второй раунд дебатов сторон состоится 14-го и 15 октября. Открытым является лишь вступительное слово каждой из сторон.

Мамедов курировал в Генпрокуратуре департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта с РФ.