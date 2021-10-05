Увольнение Мамедова не отвечает интересам Украины – Рябошапка

"Для меня было очень неприятно узнать, что [бывшего заместителя генерального прокурора] Гюндуза Мамедова, который большинство таких дел курировал, создал специальную инфраструктуру досудебного расследования, которая фиксировала преступления, совершенные российскими войсками и их пособниками, отстранили от расследования", – сказал Рябошапка.

Он подчеркнул, что определенное время это направление курировал человек из окружения народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

"Такие вещи не способствуют нашей уверенности в том, что Украина может победить в этих процессах", – заявил бывший генпрокурор.