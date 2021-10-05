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ПОЛИТИКА

Увольнение Мамедова не отвечает интересам Украины – Рябошапка

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Мамедов работал в прокуратуре 25 лет
Мамедов работал в прокуратуре 25 лет
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Власти Украины делают не все, что от них зависит, чтобы выиграть в уголовных делах против России по поводу аннексии Крыма и военных преступлений на оккупированной части Донбасса. Об этом 3 октября в эфире телеканала "Прямий" заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Для меня было очень неприятно узнать, что [бывшего заместителя генерального прокурора] Гюндуза Мамедова, который большинство таких дел курировал, создал специальную инфраструктуру досудебного расследования, которая фиксировала преступления, совершенные российскими войсками и их пособниками, отстранили от расследования", – сказал Рябошапка.

Он подчеркнул, что определенное время это направление курировал человек из окружения народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

"Такие вещи не способствуют нашей уверенности в том, что Украина может победить в этих процессах", – заявил бывший генпрокурор.

Контекст:

30 июня департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который курировал Мамедов, переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, с 1 июля работу департамента курирует лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Публично генпрокурор не комментировала свое решение, но на встрече с правозащитниками и юристами сказала, что отстранила Мамедова от руководства "департаментом войны" из-за секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы "нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне".

8 июля у Мамедова забрали еще и департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр прокуроров.

20 июля юридическая фирма "Миллер" сообщила, что 7 июля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно Мамедова по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Мамедову вменяют, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова.

26 июля адвокаты проинформировали, что Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и уходит из прокуратуры после 25 лет работы в ведомстве. Причиной указали давление со стороны руководства Офиса генпрокурора и СБУ.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Руслан Рябошапка, Гюндуз Мамедов, Офис генпрокурора
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