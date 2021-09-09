В Окружном админсуде Киева сообщили, что получили два иска Мамедова к Офису генпрокурора

Мамедов уволился из Офиса генпрокурора из-за давления со стороны руководства, сообщали его адвокаты Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом пресс-служба суда сообщила в ответ на запрос "Радіо Свобода" 9 сентября.

Журналисты спрашивали, есть ли в производстве суда иск Мамедова к Офису генпрокурора относительно отмены его доступа к гостайне.

"По иску Гюндуза Айдиновича Мамедова в Окружном административном суде города Киева находятся на учете административные дела, предметом обжалования которых являются признание противоправным и отмена решения", – ответили в суде.

Помощница Мамедова сообщила журналистам, что иски касаются допуска экс-генпрокурора к гостайне и его увольнения.