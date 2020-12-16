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"Власть не вечна". Климкин заявил, что от суда в Гааге представителей РФ ничто не спасет

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что у Международного уголовного суда есть возможности привлечь к ответственности россиян, виновных в преступлениях против Украины.

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Климкин отметил, что МУС реализует принцип: "Тише едешь дальше будешь"
Климкин отметил, что МУС реализует принцип: "Тише едешь – дальше будешь"
Фото: ЕРА

Согласие Международного уголовного суда (МУС) в Гааге (Нидерланды) расследовать преступления России против Украины свидетельствует, что представители страны-агрессора рано или поздно окажутся на скамье подсудимых.

Такое мнение в эфире телеканала "Настоящее время" выразил 15 декабря бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Для меня Международный уголовный суд – это символ того, что справедливость будет достигнута. По отношению к бывшей Югославии говорили, что этого не будет. Тем не менее, со всеми сложностями в том, чтобы наказать виновных, этот процесс двигается. Поэтому каждый, кто совершал преступления против человечности, военные преступления, должен знать, что когда-нибудь его достанут. И власть в России от этого тоже не спасет. Во-первых, власть не вечна. А, во-вторых, способы достичь виновных существуют", – сказал дипломат.

По его словам, МУС реализует принцип: "Тише едешь – дальше будешь".

"На самом деле, это вопрос юридической чистоты. Если Международный уголовный суд занимается тем, что происходило и происходит в рамках российской агрессии на востоке Украины, но важно отметить, что это будет касаться не только Донбасса и Крыма, это будет общая история по российской агрессии", – отметил Климкин.

Он считает, что неважно, сколько лет уйдет на то, чтобы МУС "реально достал всех".

"Мы с вами прекрасно понимаем, что российская агрессия направлялась из единого центра. Она направлялась из Москвы. Кто и как отдавал приказы, каким образом отдавал – это предмет расследования. Посмотрите на параллельное расследование в отношении сбитого малайзийского "Боинга". Это развивается постепенно, и суд надеется, что он будет разматывать этот клубочек и, естественно, размотает. Я надеюсь, что Международный уголовный суд тоже размотает его до конца", – объяснил Климкин.

Он считает, что признание МУС своей юрисдикции в деле о российской агрессии против Украины – "политически и эмоционально" победа Киева.

"Если дело рассматривается в Международном уголовном суде, то Россия и ее граждане эти преступления совершали и эти преступления расследуются", – подчеркнул экс-глава МИД Украины.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года.

В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывается, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В начале декабря 2020 года заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что в целом Украина направила в МУС 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму. По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала вооруженного конфликта на востоке страны было зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, по которым открыто более 5 тыс. производств. 

11 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что у суда есть основания для расследования дела о ситуации в Украине. По информации прокурора, суд пришел к выводу, что широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине". Речь идет о трех видах преступлений: совершенных в контексте ведения боевых действий; совершенных во время задержаний; совершенных в Крыму.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Теги: Россия, Гаагский трибунал, Павел Климкин, расследование, преступление, российская агрессия, Международный уголовный суд, суд
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