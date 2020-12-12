"Признание преступлений России против человечности". Стефанишина прокомментировала решение суда в Гааге

Расследование Международного уголовного суда в Гааге преступлений РФ против Украины будет идти "небыстро, но поэтапно", отметила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о начале расследования ситуации в Украине свидетельствует о признании преступлений России в Украине.

Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила 12 декабря в эфире телеканала "Украина 24".

"Решение о начале расследования – это... уже фактически признание роли России в совершении на территории Украины преступлений против человечности. В дальнейшем расследование будет идти небыстро, но поэтапно, процессуально. У нас никаких опасений нет. Но очевидно, что Россия будет использовать все возможные инструменты, в частности гибридные, для саботажа этого процесса", – сказала она.

В начале декабря заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что в целом Украина направила в МУС 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму. По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала вооруженного конфликта на востоке страны было зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, по которым открыто более 5 тыс. производств.

11 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что у суда есть основания для расследования дела о ситуации в Украине. По информации прокурора, суд пришел к выводу, что широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, "был совершен в контексте ситуации в Украине". Речь идет о трех видах преступлений: совершенных в контексте ведения боевых действий; совершенных во время задержаний; совершенных в Крыму.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военные преступления. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывается, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.