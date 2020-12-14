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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш о решении суда в Гааге: Изменится дипломатический фон в отношениях Украины и России

Решение Международного уголовного суда в Гааге о расследовании преступлений РФ против Украины говорит о том, что Россия не может быть посредником в урегулировании ситуации на Донбассе, считает представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

МУС изучает ситуацию в Украине с 2014 года
МУС изучает ситуацию в Украине с 2014 года
Фото: wikipedia.org

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о начале расследования преступлений РФ против Украины повлияет на дипломатические отношения Украины и РФ.

Такое мнение представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш выразил 13 декабря в эфире телеканала "Украина 24".

"Для меня начало этого расследования – это очень позитивный шаг в том смысле, что в ходе минских переговоров Россия всегда позиционировала себя как посредник. И сейчас, когда будет рассматриваться дело в Международном суде, то можно будет говорить о том, что не может быть посредником тот субъект, с которым Украина судится за как раз международную агрессию. Мне кажется, это серьезно изменит даже дипломатический фон не только в минских переговорах, а вообще дипломатический фон в отношениях Украины и России", – сказал он.

По словам журналиста, украинская власть "сделала много того, чтобы запутать ситуацию агрессии с Россией".

"Наше руководство в 2014 году пошло на прямое нарушение законодательства об обороне Украины, не было введено военное положение, как это предусматривает закон. И у нас и сегодня де-юре нет войны с Россией, что очень осложняет наши взаимоотношения с международными организациями, даже с ООН, где мы говорим об агрессии, но фактически не обращались за признанием этой агрессии", – объяснил Гармаш.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года.

В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывается, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В начале декабря 2020 года заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что в целом Украина направила в МУС 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму. По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала вооруженного конфликта на востоке страны было зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, по которым открыто более 5 тыс. производств. 

11 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что у суда есть основания для расследования дела о ситуации в Украине. По информации прокурора, суд пришел к выводу, что широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине". Речь идет о трех видах преступлений: совершенных в контексте ведения боевых действий; совершенных во время задержаний; совершенных в Крыму.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Сергей Гармаш, журналисты, дипломатические отношения, война в Украине, конфликт, Международный уголовный суд, война на Донбассе, суд
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