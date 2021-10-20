Кулеба заявил, что Лавров "плюнул" в лицо Франции и Германии

Украинский дипломат назвал заявления Лаврова "малопонятными".

"Вчера мой российский визави Сергей Лавров в очередной раз отметился и назвал инициативу Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта "потоком сознания". Я напомню, что [президент РФ] Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров нормандского формата", – сказал Кулеба.

Он отметил, что к такой встрече готов и он, и главы МИД Франции и Германии.

"Мы настроены конструктивно, а Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор, а на соревнования со своим собственным пресс-секретарем (видимо, он имеет в виду спикера МИД РФ Марию Захарову. – "ГОРДОН") в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова – это просто плевок в лицо Франции и Германии", – считает Кулеба.

По его словам, до сих пор не получены сигналы из Москвы о готовности к проведению встречи глав МИД стран нормандского формата, о чем "лидеры четко договорились".

"Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров стран нормандского формата", – объяснил Кулеба.

Он призвал Лаврова "согласиться на проведение встречи" министров и сесть за стол переговоров.