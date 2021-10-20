Кулеба заявил, что Лавров "плюнул" в лицо Франции и Германии

Украинский дипломат назвал заявления Лаврова "малопонятными".
"Вчера мой российский визави Сергей Лавров в очередной раз отметился и назвал инициативу Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта "потоком сознания". Я напомню, что [президент РФ] Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров нормандского формата", – сказал Кулеба.
Он отметил, что к такой встрече готов и он, и главы МИД Франции и Германии.
"Мы настроены конструктивно, а Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор, а на соревнования со своим собственным пресс-секретарем (видимо, он имеет в виду спикера МИД РФ Марию Захарову. – "ГОРДОН") в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова – это просто плевок в лицо Франции и Германии", – считает Кулеба.
По его словам, до сих пор не получены сигналы из Москвы о готовности к проведению встречи глав МИД стран нормандского формата, о чем "лидеры четко договорились".
"Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров стран нормандского формата", – объяснил Кулеба.
Он призвал Лаврова "согласиться на проведение встречи" министров и сесть за стол переговоров.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".
Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщали в Кремле.
В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявляли, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели.
В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что российская сторона демонстрирует нежелание проводить встречу в нормандском формате.
Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.