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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба заявил, что Лавров "плюнул" в лицо Франции и Германии

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Кулеба назвал заявления Лаврова (на фото) "малопонятными"
Кулеба назвал заявления Лаврова (на фото) "малопонятными"
Фото: ЕРА

Позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу встречи глав МИД стран нормандского формата идет вразрез с договоренностями на уровне президентов. Об этом на брифинге 20 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Украинский дипломат назвал заявления Лаврова "малопонятными".

"Вчера мой российский визави Сергей Лавров в очередной раз отметился и назвал инициативу Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта "потоком сознания". Я напомню, что [президент РФ] Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров нормандского формата", – сказал Кулеба.

Он отметил, что к такой встрече готов и он, и главы МИД Франции и Германии.

"Мы настроены конструктивно, а Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор, а на соревнования со своим собственным пресс-секретарем (видимо, он имеет в виду спикера МИД РФ Марию Захарову. – "ГОРДОН") в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова – это просто плевок в лицо Франции и Германии", – считает Кулеба.

По его словам, до сих пор не получены сигналы из Москвы о готовности к проведению встречи глав МИД стран нормандского формата, о чем "лидеры четко договорились".

"Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров стран нормандского формата", – объяснил Кулеба.

Он призвал Лаврова "согласиться на проведение встречи" министров и сесть за стол переговоров.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщали в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявляли, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели.

В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что российская сторона демонстрирует нежелание проводить встречу в нормандском формате. 

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

Теги: Германия, Франция, Сергей Лавров, Донбасс, переговоры, МИД Франции, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, саммит, война в Украине, дипломаты, война на Донбассе, брифинг
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