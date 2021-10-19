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Лавров о желании Зеленского встретиться с Путиным: Фантазируют повсеместно

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Относительно встречи Путина и Зеленского было много высказываний, отметил Лавров (на фото)
Относительно встречи Путина и Зеленского было много высказываний, отметил Лавров (на фото)
Фото: EPA

В Украине "ежедневно фантазируют" относительно встречи главы государства Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 19 октября во время брифинга в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал глава МИД России Сергей Лавров. Брифинг Лаврова в YouTube транслировал телеканал RT.

Зеленский в интервью ICTV, которое вышло 18 октября, заявил о заинтересованности во встрече с Путиным в любом формате. Российские журналисты спросили Лаврова о возможности такого саммита.

"Что касается высказываний президента Зеленского – много было высказываний относительно этих встреч. И говорил руководитель его офиса, и советник какой-то, я уж не помню его фамилию, и сам президент Зеленский… Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи тет-а-тет может быть неожиданным. Это поток сознания, – ответил Лавров. – Если реагировать на все публичные заявления из Киева и по поводу возможных контактов на том или ином уровне, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно".

Зеленский, комментируя возможность встречи лидеров "Нормандской четверки", говорил, что процент того, что она состоится, зависит от России, но "шансы для этого есть".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщали в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявляли, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели.

В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что российская сторона демонстрирует нежелание проводить встречу в нормандском формате. 

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сергей Лавров, МИД России, переговоры, нормандский формат, Владимир Зеленский, саммит, президент, встреча, брифинг
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