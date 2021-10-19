Лавров о желании Зеленского встретиться с Путиным: Фантазируют повсеместно

Относительно встречи Путина и Зеленского было много высказываний, отметил Лавров (на фото) Фото: EPA

Зеленский в интервью ICTV, которое вышло 18 октября, заявил о заинтересованности во встрече с Путиным в любом формате. Российские журналисты спросили Лаврова о возможности такого саммита.

"Что касается высказываний президента Зеленского – много было высказываний относительно этих встреч. И говорил руководитель его офиса, и советник какой-то, я уж не помню его фамилию, и сам президент Зеленский… Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи тет-а-тет может быть неожиданным. Это поток сознания, – ответил Лавров. – Если реагировать на все публичные заявления из Киева и по поводу возможных контактов на том или ином уровне, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно".

Зеленский, комментируя возможность встречи лидеров "Нормандской четверки", говорил, что процент того, что она состоится, зависит от России, но "шансы для этого есть".