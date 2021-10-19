Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате – Зеленский

По словам Зеленского, Украина заинтересована и в проведении саммита "Нормандской четверки", и в его двусторонней встрече с Путиным Фото: president.gov.ua

"Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина со своей стороны заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", – сказал он.

Президент Украины вспомнил о переговорах, которые привели канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 11 октября сначала с ним, а потом с Путиным.

"Я не знаю всех деталей их разговора, и понятно почему. Но в принципе, те вещи, о которых мы говорили, не были конфликтными, и мы готовы к некоторым шагам вперед, чтобы встреча [лидеров "Нормандской четверки"] состоялась. [...] Процент того, что встреча состоится, зависит от России. Я вижу, что госпожа Меркель хотела бы, чтобы эта встреча прошла. Она много сделала для Украины, для нормандского формата. Я думаю, шансы для этого есть", – отметил Зеленский.