Зеленский: Я думаю, Европа в шоке от цен на газ

"Я думаю, Европа в шоке, в принципе, от цен в $2 тыс. [за 1 тыс. м³ газа]. Думаю, они рассчитывали на $300–400 и были готовы – при дефиците – к $500–600, но никто не ожидал такого роста. И уже некоторые страны посмотрели на наш опыт относительно годовых пакетов для населения. Мы видим реакцию и Французской Республики, и других государств, все понимают, что даже для европейцев, для всех это очень и очень дорого. Надо реагировать", – заявил он.
Зеленский добавил, что Украине нужно быть "на шаг впереди" в вопросе, касающемся ситуации на рынке газа, и анонсировал трансформацию энергетической безопасности страны.
В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 17 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 71,13%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.
Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³.
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
По данным Reuters на конец сентября, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла осенью не менее чем на 300%.
Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.