Зеленский: Я думаю, Европа в шоке от цен на газ

Зеленский: Думаю, они рассчитывали на $300–400 и были готовы – при дефиците – к $500–600, но никто не ожидал такого роста Фото: president.gov.ua

"Я думаю, Европа в шоке, в принципе, от цен в $2 тыс. [за 1 тыс. м³ газа]. Думаю, они рассчитывали на $300–400 и были готовы – при дефиците – к $500–600, но никто не ожидал такого роста. И уже некоторые страны посмотрели на наш опыт относительно годовых пакетов для населения. Мы видим реакцию и Французской Республики, и других государств, все понимают, что даже для европейцев, для всех это очень и очень дорого. Надо реагировать", – заявил он.

Зеленский добавил, что Украине нужно быть "на шаг впереди" в вопросе, касающемся ситуации на рынке газа, и анонсировал трансформацию энергетической безопасности страны.