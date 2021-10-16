В Украине снижается потребление газа из-за его высокой стоимости – Минэнерго

"Рынок на то и рынок, что он вносит свои коррективы. [...] К сожалению, сегодня цена [газа] такова, что много предприятий просто отказываются от его потребления, и соответственно, потребление также снижается, и это тоже фактор, который нужно учитывать", – сказал он.

По словам замминистра, в стране регулярно проводятся совещания по газовым вопросам.

"Создаем соответствующие перечни предприятий, которые, возможно, придется ограничить в случае кризисного положения", – объяснил Немчинов.