В Верховной Раде обсуждают идею запретить частным компаниям продавать газ по коммерческой цене – Арахамия

"Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 грн на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", – пояснил он.
В число таких поставщиков должны войти все газодобывающие компании, включая "ДТЭК Нефтегаз", Burisma Holdings и другие, отметил Арахамия.
Нардеп добавил, что этот газ можно будет направить для нужд бюджетных организаций.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 сентября заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.
29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.
30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.
11 октября областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа. В Полтавской облгосадминистрации объяснили, что решения, которые приняли региональные комиссии, позволят бюджетным учреждениям заключать договоры на поставку газа по сокращенной процедуре.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что решения комиссий – технические, они были необходимы "для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа".
Собеседники ZN.UA подтвердили эту информацию. "Если бы шли по стандартной процедуре, то городам надо было бы оглашать тендеры и выходить на открытые торги в системе ProZorro. Однако на этом рынке бьются монстры и могли быть запущены процедуры оспаривания результатов в судах, и не факт, что все общины получили бы в итоге льготные цены, зафиксированные в меморандуме. Чтобы обойти процедуры внесения изменений в постановления и законы, пошли путем чрезвычайной ситуации, когда "Нафтогаз Трейдинг" может предоставить льготные цены как поставщик "последней надежды", – объяснил источник журналистов.