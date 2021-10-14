В Верховной Раде обсуждают идею запретить частным компаниям продавать газ по коммерческой цене – Арахамия

"Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 грн на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", – пояснил он.

В число таких поставщиков должны войти все газодобывающие компании, включая "ДТЭК Нефтегаз", Burisma Holdings и другие, отметил Арахамия.

Нардеп добавил, что этот газ можно будет направить для нужд бюджетных организаций.