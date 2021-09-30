Кабмин, "Нафтогаз" и мэры украинских городов подписали меморандум: тарифы на тепло и горячую воду не будут расти этой зимой

Об этом проинформировал Офис президента Украины.

Меморандум между Кабмином, НАК "Нафтогаз України" и Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей Конгресса подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр энергетики Герман Галущенко, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, председатель "Нафтогазу" Юрий Витренко.

От Конгресса документ подписали мэр Львова Андрей Садовый, городской голова Днепра Борис Филатов, мэр Житомира Сергей Сухомлин (Садовый – глава Палаты местных властей, Филатов и Сухомлин – его заместители), а также исполнительный директор Ассоциации городов Украины, член президиума Конгресса Александр Слобожан.

Президент Украины Владимир Зеленский, который вел заседание Конгресса, назвал "большой победой" подписание меморандума, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы подписываем меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения будут расти. Я считаю, что это большая победа. [...] Люди этого ждали, несмотря на рыночные изменения [цены на газ], их колебания, на эту ужасную на сегодня – более $1 тыс. за 1 тыс. м³ – цену газа. Но я считаю, что это не комплексное решение. Мы латаем дыры. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума, и мы уже начали работать с местной властью, я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года – чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", – сказал Зеленский.