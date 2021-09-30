Шмыгаль озвучил пять шагов, которые помогут Украине "спокойно" пройти отопительный сезон

Шмыгаль рассказал о подготовке к отопительному сезону Фото: kmu.gov.ua

План "позволит стабилизировать тарифный вопрос и спокойно пройти отопительный сезон", подчеркнули в ведомстве.

По словам Шмыгаля, "цена на газ в европейских хабах уже достигла почти 30 грн за 1 м³ из-за энергетической войны, которую развязала против всей Европы Российская Федерация, чтобы ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2".

Премьер очертил шаги так:

"зафиксирована цена на газ" (Шмыгаль обещает, что его стоимость "для большинства украинцев" не будет выше 8 грн за 1 м³) ; в подземных газовых хранилищах накоплено почти 19 млрд м³ газа "для стабильного прохождения зимы"; народные депутаты Украины вместе с Кабмином внесут изменения в бюджет и увеличит программу субсидий на 12 млрд грн; с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 грн за кВт/час; "тарифы на тепло и горячую воду теперь утверждают местные власти, которые в большинстве владеют коммунальными предприятиями по производству тепла" (Шмыгаль считает, что такой шаг "мотивирует местные власти" вкладывать средства в энергоэффективность и модернизацию объектов теплокоммунэнерго).