Шмыгаль озвучил пять шагов, которые помогут Украине "спокойно" пройти отопительный сезон

План "позволит стабилизировать тарифный вопрос и спокойно пройти отопительный сезон", подчеркнули в ведомстве.
По словам Шмыгаля, "цена на газ в европейских хабах уже достигла почти 30 грн за 1 м³ из-за энергетической войны, которую развязала против всей Европы Российская Федерация, чтобы ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2".
Премьер очертил шаги так:
- "зафиксирована цена на газ" (Шмыгаль обещает, что его стоимость "для большинства украинцев" не будет выше 8 грн за 1 м³);
- в подземных газовых хранилищах накоплено почти 19 млрд м³ газа "для стабильного прохождения зимы";
- народные депутаты Украины вместе с Кабмином внесут изменения в бюджет и увеличит программу субсидий на 12 млрд грн;
- с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 грн за кВт/час;
- "тарифы на тепло и горячую воду теперь утверждают местные власти, которые в большинстве владеют коммунальными предприятиями по производству тепла" (Шмыгаль считает, что такой шаг "мотивирует местные власти" вкладывать средства в энергоэффективность и модернизацию объектов теплокоммунэнерго).
Контекст:
29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99%-ной технической готовности к началу отопительного сезона.