Шмыгаль заявил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон и "вся страна будет с теплом"

"Запасы газа в подземных хранилищах превысили 18,5 млрд м³, для сравнения – в 2018 году запасы на середину октября составляли 17,1 млрд м³. В 2017-м – 16,8 млрд м³. Поэтому у нас сейчас абсолютно планомерно идет подготовка к увеличению запасов", – сказал он.
По словам Шмыгаля, как и в прошлом году, Украина спокойно пройдет отопительный сезон и "вся страна будет с теплом".
14 сентября глава Кабмина сообщил, что в хранилища будет закачано более 19 млрд м³ газа.
Шмыгаль 24 сентября заявил, что у местных властей нет оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду.
"Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было, и будем на этом настаивать. Госкомпания НАК "Нафтогаз України" предлагает трехгодичный контракт по 7,42 грн за 1 м³ для этого отопительного сезона", – подчеркнул он.