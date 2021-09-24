Шмыгаль заявил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон и "вся страна будет с теплом"

В подземные хранилища Украины будет закачано более 19 млрд м³ газа Фото: depositphotos.com

"Запасы газа в подземных хранилищах превысили 18,5 млрд м³, для сравнения – в 2018 году запасы на середину октября составляли 17,1 млрд м³. В 2017-м – 16,8 млрд м³. Поэтому у нас сейчас абсолютно планомерно идет подготовка к увеличению запасов", – сказал он.

По словам Шмыгаля, как и в прошлом году, Украина спокойно пройдет отопительный сезон и "вся страна будет с теплом".