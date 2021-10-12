В ОПУ отреагировали на сообщения о чрезвычайной ситуации в нескольких регионах из-за нехватки газа

Тимошенко: Хватит разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению Фото: president.gov.ua

Так он отреагировал на сообщения о том, что в нескольких регионах страны из-за нехватки газа комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявили чрезвычайную ситуацию.

По словам Тимошенко, из-за этих решений в прессе, а также из уст оппозиционных политиков звучит "много манипуляций" относительно тарифов на отопление.

"Комиссии по ТЭБ и ЧС сейчас собираются в областях только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа. Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет", – написал замглавы ОПУ.

Он отметил, что НАК "Нафтогаз України" до 15 октября готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы – школами, детсадами, больницами.

Цена на газ для нужд населения – 7,42 грн за 1 м³, для потребностей социальной сферы – 16,8 грн за 1 м³, уточил он.

"Это уже полная цена с НДС и тарифом на транспортировку. Хватит разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего – с помощью спеццены", – добавил Тимошенко.