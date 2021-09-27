Президентский форум "Украина 30" провела компания жены замглавы ОП Тимошенко – СМИ

С февраля по август этого года в Украине проходил Всеукраинский форум "Украина 30" Фото: ukraine30.com

Несколько источников журналистов, опосредованно связанных с форумом, на условиях анонимности рассказали, что форум "Украина 30" проводит компания Goodmedia, которую основал Кирилл Тимошенко. За выступления на мероприятии, по словам источников, часть компаний платила крупные суммы.

Журналисты подтвердили эту информацию благодаря документам, которые в марте 2021 года Goodmedia подала для участия в тендере. Компания хотела стать организатором Инвестиционного форума города Киева. Чтобы доказать профильную экспертизу, в тендерных документах Goodmedia назвала себя "одним из основных организаторов" форума "Украина 30".

Участие в форуме было платным для ряда организаций, в частичности – для Национальной ассоциации адвокатов Украины, Высшей школы адвокатуры, агропромышленных холдингов МХК Юрия Косюка, "Кернел" Андрея Веревского, агрохолдингов "Континентал фармерз груп", "Эридон", "Индустриальной молочной компании", LNZ Group, группы компаний "Эпицентр", киевского казино "Шангри Ла" и других. По данным журналистов, они заплатили от 100 до 750 тыс. грн.