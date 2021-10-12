В трех областях Украины объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа

Как сказано на сайте Львовской областной государственной администрации, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 11 октября решила признать ситуацию, которая сложилась в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021–2022 годов, чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

Аналогичное решение приняла 11 октября комиссия по ТЭБ и ЧС Хмельницкой области. Глава областной государственной администрации Сергей Гамалий сказал, что в связи с глобальным ростом цены на газ бюджетные предприятия, учреждения и организации Хмельницкой области не могут закупить газ на осенне-зимний период 2021–2022 годов.

"Ситуация у нас, как и во всей стране, достаточно критичная, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договоры, которые были заключены в начале года, на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", – заявил Гамалий, его цитирует сайт ОГА.

Как пишет издание "Новини Закарпаття", 11 октября комиссия по ТЭБ и ЧС Закарпатской области тоже решила считать ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок газа бюджетным учреждениям, как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.