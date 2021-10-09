Стефанишина: Украина находится на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия

"Нафтогаз" и "Газпром" в 2019 году подписали контракт на транзит газа на пять лет Фото: ЕРА

"Мы [Украина] сейчас на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия. В 2020-м году закончилось действие энергетической стратегии РФ. Она определяла, что большие ископаемые являются одним из инструментов геополитического влияния. Они двигались в формате "страна за страной", – подчеркнула она.

На сегодня проект "Северный поток – 2" открывает поле для газовой битвы на всей территории Европы, полагает вице-премьер.

"И цены на газ – это давление для запуска "Северного потока – 2", и индивидуальный шантаж каждой страны – это все часть гибридной войны", – добавила Стефанишина.

Вице-премьер считает, что Украина – одна из наиболее устойчивых стран в контексте энергетических кризисов.

"У нас нет никаких завышенных ожиданий или положительных ожиданий в отношении России. Фактически мы в максимально негативной ситуации. Но при этом мы продолжаем быть надежным газовым транспортером, продолжаем выполнять европейские правила. Для нас важно, чтобы европейские партнеры тоже это делали", – резюмировала она.