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Стефанишина: Украина находится на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия

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"Нафтогаз" и "Газпром" в 2019 году подписали контракт на транзит газа на пять лет
"Нафтогаз" и "Газпром" в 2019 году подписали контракт на транзит газа на пять лет
Фото: ЕРА

Россия начала континентальную газовую войну и использует цены на газ ради давления для запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила в интервью "Радіо Свобода" 9 октября вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

"Мы [Украина] сейчас на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия. В 2020-м году закончилось действие энергетической стратегии РФ. Она определяла, что большие ископаемые являются одним из инструментов геополитического влияния. Они двигались в формате "страна за страной", – подчеркнула она.

На сегодня проект "Северный поток – 2" открывает поле для газовой битвы на всей территории Европы, полагает вице-премьер.

"И цены на газ – это давление для запуска "Северного потока – 2", и индивидуальный шантаж каждой страны – это все часть гибридной войны", – добавила Стефанишина.

Вице-премьер считает, что Украина – одна из наиболее устойчивых стран в контексте энергетических кризисов.

"У нас нет никаких завышенных ожиданий или положительных ожиданий в отношении России. Фактически мы в максимально негативной ситуации. Но при этом мы продолжаем быть надежным газовым транспортером, продолжаем выполнять европейские правила. Для нас важно, чтобы европейские партнеры тоже это делали", – резюмировала она.

Контекст:

"Нафтогаз" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: Россия, газ, газопровод, шантаж, Северный поток – 2, цена на газ, Ольга Стефанишина
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