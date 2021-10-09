Стефанишина: Украина находится на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия

"Мы [Украина] сейчас на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия. В 2020-м году закончилось действие энергетической стратегии РФ. Она определяла, что большие ископаемые являются одним из инструментов геополитического влияния. Они двигались в формате "страна за страной", – подчеркнула она.
На сегодня проект "Северный поток – 2" открывает поле для газовой битвы на всей территории Европы, полагает вице-премьер.
"И цены на газ – это давление для запуска "Северного потока – 2", и индивидуальный шантаж каждой страны – это все часть гибридной войны", – добавила Стефанишина.
Вице-премьер считает, что Украина – одна из наиболее устойчивых стран в контексте энергетических кризисов.
"У нас нет никаких завышенных ожиданий или положительных ожиданий в отношении России. Фактически мы в максимально негативной ситуации. Но при этом мы продолжаем быть надежным газовым транспортером, продолжаем выполнять европейские правила. Для нас важно, чтобы европейские партнеры тоже это делали", – резюмировала она.
"Нафтогаз" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".
Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".