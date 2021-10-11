Мураев заявил, что единственный вариант для Украины – заключение прямых контрактов с "Газпромом"

Евгений Мураев: В прошлом году на этот момент в подземных хранилищах было 27 млрд м³ газа. Сейчас – 18, из которых 3,5 млрд – это частный газ, а 4,5 млрд – технический газ, котор Фото: Yevgeniy Murayev / Facebook

"В прошлом году на этот момент в подземных хранилищах было 27 млрд м³ газа. Сейчас – 18, из которых 3,5 млрд – это частный газ, а 4,5 млрд – технический газ, который нельзя использовать. При этом нам нужно 15 млрд м³ для коммунальных теплоснабжающих предприятий, которые работают для населения. И вот у нас уже дефицит в 5 млрд м³. И плюс еще 9 млрд, которых не хватало в прошлом году. Что это означает? Чтобы выполнить обязательства по неподнятию тарифов, правительство должно иметь подушку безопасности по цене на вчера в $10 млрд, а по цене на сегодня, когда цена на газ упала, – в $5 млрд. И это не считая промышленности и коммунальной сферы. Где они возьмут эти деньги, пока неизвестно", – заявил Мураев.

Он считает, что единственный вариант выхода из этой непростой ситуации – заключение прямого контракта с "Газпромом", что даст возможность закупать газ по выгодной цене $180 за тысячу кубометров, при этом Мураев отметил, что правительство Украины выступает против такой сделки.

"[Премьер-министр Денис] Шмыгаль сказал, что этого делать нельзя. ТВЭЛы можно покупать, битум можно покупать, а газ для населения и промышленности нельзя? Промышленность при такой цене не живет – многие отрасли просто остановятся, а остальные повысят цены на свою продукцию, и за это заплатите все вы. С энергетикой такой же швах – больше половины энергоблоков в стране стоят из-за того, что нет угля. На Змиевской ТЭС из десяти энергоблоков работает всего один, и запасов угля осталось всего на неделю!" – предупредил политик.