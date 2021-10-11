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Мураев заявил, что единственный вариант для Украины – заключение прямых контрактов с "Газпромом"

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Евгений Мураев: В прошлом году на этот момент в подземных хранилищах было 27 млрд м&sup3; газа. Сейчас 18, из которых 3,5 млрд это частный газ, а 4,5 млрд технический газ, котор
Евгений Мураев: В прошлом году на этот момент в подземных хранилищах было 27 млрд м³ газа. Сейчас – 18, из которых 3,5 млрд – это частный газ, а 4,5 млрд – технический газ, котор
Фото: Yevgeniy Murayev / Facebook

Лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что дефицит газа в Украине сейчас составляет 5 млрд м³, а денег на покупку недостающего объема нет. Об этом политик сказал в эфире программы "Народ проти" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

"В прошлом году на этот момент в подземных хранилищах было 27 млрд м³ газа. Сейчас – 18, из которых 3,5 млрд – это частный газ, а 4,5 млрд – технический газ, который нельзя использовать. При этом нам нужно 15 млрд м³ для коммунальных теплоснабжающих предприятий, которые работают для населения. И вот у нас уже дефицит в 5 млрд м³. И плюс еще 9 млрд, которых не хватало в прошлом году. Что это означает? Чтобы выполнить обязательства по неподнятию тарифов, правительство должно иметь подушку безопасности по цене на вчера в $10 млрд, а по цене на сегодня, когда цена на газ упала, – в $5 млрд. И это не считая промышленности и коммунальной сферы. Где они возьмут эти деньги, пока неизвестно", – заявил Мураев.

Он считает, что единственный вариант выхода из этой непростой ситуации – заключение прямого контракта с "Газпромом", что даст возможность закупать газ по выгодной цене $180 за тысячу кубометров, при этом Мураев отметил, что правительство Украины выступает против такой сделки.

"[Премьер-министр Денис] Шмыгаль сказал, что этого делать нельзя. ТВЭЛы можно покупать, битум можно покупать, а газ для населения и промышленности нельзя? Промышленность при такой цене не живет – многие отрасли просто остановятся, а остальные повысят цены на свою продукцию, и за это заплатите все вы. С энергетикой такой же швах – больше половины энергоблоков в стране стоят из-за того, что нет угля. На Змиевской ТЭС из десяти энергоблоков работает всего один, и запасов угля осталось всего на неделю!" – предупредил политик.

Контекст:

"Нафтогаз" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

В августе 2021 года биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет, превысив отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³).

Шмыгаль говорил 6 октября, что в украинских ПГХ накоплено почти 19 млрд м³ газа и что этого будет достаточно для прохождения зимы.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, Евгений Мураев, энергетика, промышленность, дефицит, ГТС, тарифы, российский газ, цена на газ, цена
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