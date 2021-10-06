В газохранилищах накоплено 19 млрд м³ газа, этого достаточно для отопительного сезона – Шмыгаль

Речь идет о ремонте тепловых сетей, котельных, подготовке учебных заведений и больниц, а также жилых домов.

"В хранилищах накоплено почти 19 млрд м³ газа, этого будет достаточно для прохождения зимы. Перед руководством "Нафтогазу" и "Укргазвидобування" правительство ставит задачу нарастить добычу собственного газа", – сказал премьер.

По его словам, увеличение добычи является вопросом национальной безопасности.

Контекст:

1 мая "Нафтогаз" сообщил, что Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища.

В "Нафтогазі" рассказали, что за время прошлого отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³.

Государственная компания АО "Укргазвидобування" в сентябре 2021 года сократила отставание в добыче природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2021 года компания добыла 10,2 млрд м³ природного газа, об этом пресс-служба компании заявила 5 октября.