"Цены можно удержать до весны". Шмыгаль рассказал, как газовый кризис в Европе повлияет на Украину

"Все эти вещи просчитываются и в министерстве, и в "Нафтогазi", и институтом советников. Огромная работа идет в направлении определения, как пройти эту зиму. Мы понимаем, что столкнулись с чрезвычайно сложным газовым кризисом. Он не украинский, он общеевропейский и, вероятно, повлияет на весь мир, потому что уже повлиял на рынки угля, он сегодня [стоит] более $200 [за тонну], при том, что в начале года был по $100. В Китае уже остановлен ряд предприятий. Это действительно сложный трансконтинентальный, а возможно, и мировой кризис", – констатировал премьер.

По мнению Шмыгаля, чтобы преодолеть газовый кризис, в первую очередь следует обеспечить спокойствие и комфорт населения. "Есть летний контракт: 7,96 грн – цена от "Нафтогазу". Цена неизменна до 1 мая. 7,42 грн – стоимость трехлетнего контракта на год для теплокоммунэнерго. В парламенте меня спрашивали об объединениях совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). ОСМД находится там же, где и люди, потому что это объединение людей, как физические лица они получают газ для котельных по той же цене", – добавил он

Запасы газа в хранилищах Украины превышают 18,5 млрд м³, напомнил глава правительства.

"С вероятностью 100% газ, находящийся в Украине, здесь и будет использован. Часть газа закупалась по цене 3–4 грн. Часть сейчас закачивается уже дороже – по 18 грн. Часть – это собственная добыча. Этот микс позволяет удержать до весны цену, которая установлена в контракте. Это было просчитано "Нафтогазом". Сейчас мы довольно уверенно себя чувствуем с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом. Украина по состоянию на конец позапрошлой недели на 90% готова к отопительному сезону", – подчеркнул Шмыгаль.