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"Цены можно удержать до весны". Шмыгаль рассказал, как газовый кризис в Европе повлияет на Украину

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Биржевая цена на газ в Европе 5 октября превысила $1400 за 1 тыс. м&sup3;
Биржевая цена на газ в Европе 5 октября превысила $1400 за 1 тыс. м³
Фото: utg.ua

Украина столкнулась с чрезвычайно сложным газовым кризисом, но к отопительному сезону страна готова на 90%. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью LB.ua, которое опубликовано 5 октября.

"Все эти вещи просчитываются и в министерстве, и в "Нафтогазi", и институтом советников. Огромная работа идет в направлении определения, как пройти эту зиму. Мы понимаем, что столкнулись с чрезвычайно сложным газовым кризисом. Он не украинский, он общеевропейский и, вероятно, повлияет на весь мир, потому что уже повлиял на рынки угля, он сегодня [стоит] более $200 [за тонну], при том, что в начале года был по $100. В Китае уже остановлен ряд предприятий. Это действительно сложный трансконтинентальный, а возможно, и мировой кризис", – констатировал премьер.

По мнению Шмыгаля, чтобы преодолеть газовый кризис, в первую очередь следует обеспечить спокойствие и комфорт населения. "Есть летний контракт: 7,96 грн – цена от "Нафтогазу". Цена неизменна до 1 мая. 7,42 грн – стоимость трехлетнего контракта на год для теплокоммунэнерго. В парламенте меня спрашивали об объединениях совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). ОСМД находится там же, где и люди, потому что это объединение людей, как физические лица они получают газ для котельных по той же цене", – добавил он 

Запасы газа в хранилищах Украины превышают 18,5 млрд м³, напомнил глава правительства.

"С вероятностью 100% газ, находящийся в Украине, здесь и будет использован. Часть газа закупалась по цене 3–4 грн. Часть сейчас закачивается уже дороже – по 18 грн. Часть – это собственная добыча. Этот микс позволяет удержать до весны цену, которая установлена в контракте. Это было просчитано "Нафтогазом". Сейчас мы довольно уверенно себя чувствуем с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом. Украина по состоянию на конец позапрошлой недели на 90% готова к отопительному сезону", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

"Газпром" 20 сентября в очередной раз отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.

Сегодня, 5 октября, биржевая цена газ в Европе установила новый рекорд, превысив $1400 за тыс. м³. Впервые цена газа в Европе превысила отметку $1200 за 1 тыс. м³ 30 сентября. Перед этим цена на газ на торгах выросла до €85,245 за 1 МВт-ч ($1030 за 1 тыс. м³) 28 сентября.

Теги: Китай, газ, НАК Нафтогаз, кризис, ОСМД, Европа, Денис Шмыгаль, цена на газ
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