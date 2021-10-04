"Нафтогаз" получит 50 млрд грн компенсации за потерю контроля над украинской ГТС – СМИ

Из этой суммы 48 млрд грн выплатит "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Отмечается, что 27 сентября Кабмин принял постановление, которое предусматривает, что после заключения соглашений "Нафтогаз" получит возмещение за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году в результате анбандлинга. По данным собеседников издания, общий размер компенсации составит 51 млрд грн.

"До последнего времени планировалось, что эту сумму "Оператор" будет выплачивать равными частями – по 9,6 млрд грн на протяжении пяти лет. Сейчас концепция подразумевает выплату 48 млрд грн уже в 2021 году", – указал автор материала.

По словам источника издания в Нафтогазi", из этой суммы на счетах ОГТСУ есть лишь 30 млрд грн в виде чистой прибыли за последние полтора года работы. Недостающие 18 млрд ОГТСУ, скорее всего, одолжит, предположил собеседник.

Эту информацию подтвердили в ОГТСУ, но от запланированной экстренной выплаты остались "не в восторге", отметила "Экономическая правда".

"Мы выполним решение акционера [Кабмина], но основная задача "Оператора" – обеспечить безаварийную работу ГТС. У нас должно быть достаточно средств для ремонтов, техобслуживания трубы и необходимых капитальных инвестиций", – сообщил представитель компании.

В материале также сказано, что на отопительный сезон с октября по март нужно около 19 млрд м³ газа. Украина имеет только 15 млрд м³, еще 4 млрд м³ необходимо докупить. Авторы статьи называют это настоящей проблемой.

"На прошлой неделе спотовая цена на газ превысила $1,1 тыс. (30 тыс грн) за тыс. м³, что в пересчете на 4 млрд м³ составляет более 120 млрд грн. Скорее всего, денег понадобится меньше, потому что 30 тыс грн за 1 тыс м³ – это спекулятивная цена, вызванная низкими запасами газа в Европе. Даже если котировки сократятся кратно, на недостающие 4 млрд м³ "Нафтогазу" нужны будут десятки миллиардов гривен", – говорится в статье.