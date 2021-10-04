ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Нафтогаз" получит 50 млрд грн компенсации за потерю контроля над украинской ГТС – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ОГТСУ обещали выполнить решение Кабмина о возмещении "Нафтогазу" потери контроля над газотранспортной системой
В ОГТСУ обещали выполнить решение Кабмина о возмещении "Нафтогазу" потери контроля над газотранспортной системой
Фото: ЕРА

НАК "Нафтогаз України" получит 51 млрд грн компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году в результате анбандлинга (реорганизации). Об этом написало издание "Экономическая правда" 4 октября со ссылкой на собственные источники.

Из этой суммы 48 млрд грн выплатит "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Отмечается, что 27 сентября Кабмин принял постановление, которое предусматривает, что после заключения соглашений "Нафтогаз" получит возмещение за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году в результате анбандлинга. По данным собеседников издания, общий размер компенсации составит 51 млрд грн. 

"До последнего времени планировалось, что эту сумму "Оператор" будет выплачивать равными частями – по 9,6 млрд грн на протяжении пяти лет. Сейчас концепция подразумевает выплату 48 млрд грн уже в 2021 году", – указал автор материала.

По словам источника издания в Нафтогазi", из этой суммы на счетах ОГТСУ есть лишь 30 млрд грн в виде чистой прибыли за последние полтора года работы. Недостающие 18 млрд ОГТСУ, скорее всего, одолжит, предположил собеседник.

Эту информацию подтвердили в ОГТСУ, но от запланированной экстренной выплаты остались "не в восторге", отметила "Экономическая правда".

"Мы выполним решение акционера [Кабмина], но основная задача "Оператора" – обеспечить безаварийную работу ГТС. У нас должно быть достаточно средств для ремонтов, техобслуживания трубы и необходимых капитальных инвестиций", – сообщил представитель компании.

В материале также сказано, что на отопительный сезон с октября по март нужно около 19 млрд м³ газа. Украина имеет только 15 млрд м³, еще 4 млрд м³ необходимо докупить. Авторы статьи называют это настоящей проблемой.

"На прошлой неделе спотовая цена на газ превысила $1,1 тыс. (30 тыс грн) за тыс. м³, что в пересчете на 4 млрд м³ составляет более 120 млрд грн. Скорее всего, денег понадобится меньше, потому что 30 тыс грн за 1 тыс м³ – это спекулятивная цена, вызванная низкими запасами газа в Европе. Даже если котировки сократятся кратно, на недостающие 4 млрд м³ "Нафтогазу" нужны будут десятки миллиардов гривен", – говорится в статье.

Контекст:

Секретариат Энергетического сообщества 17 декабря 2019 года согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины". 24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 1 января 2020 года в "Нафтогазі" заявили о завершении анбандлинга.

Теги: газ, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, ГТС, выплаты, анбандлинг, трубы, соглашение, цена на газ, Кабмин, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ни один не догадался". Посетители бара в Северной Каролине не узнали 78-летнего Джаггера за барной стойкой. Фото
"Ни один не догадался". Посетители бара в Северной Каролине не узнали 78-летнего Джаггера за барной стойкой. Фото
"Красотулик", "Секси". Мишина снялась в ультракоротком топе телесного цвета
"Красотулик", "Секси". Мишина снялась в ультракоротком топе телесного цвета
Покинувший "Танцы со звездами" Фагот: Сброшены 12 лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно
Покинувший "Танцы со звездами" Фагот: Сброшены 12 лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно
"Мое секретное оружие". Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери похвасталась новой прической
"Мое секретное оружие". Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери похвасталась новой прической
  "Такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается". Ефросинина рассказала, как готовилась к съемкам в белье
  "Такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается". Ефросинина рассказала, как готовилась к съемкам в белье
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
  "Я лишил ее полностью всех концертов". Потап сделал заявление о карьере Каменских
  "Я лишил ее полностью всех концертов". Потап сделал заявление о карьере Каменских
"Отрыв башки и эстетическая красота", "Бесовщина". Maruv станцевала в секси-образе
"Отрыв башки и эстетическая красота", "Бесовщина". Maruv станцевала в секси-образе
  Адвокат-каратист Горуна рассказал, почему после победы на Олимпиаде в Токио не планирует возвращаться в профессию
  Адвокат-каратист Горуна рассказал, почему после победы на Олимпиаде в Токио не планирует возвращаться в профессию
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
  "Останься". Украинский режиссер и композитор Тарас Куценко презентовал короткометражный фильм об уличном скрипаче. Видео
  "Останься". Украинский режиссер и композитор Тарас Куценко презентовал короткометражный фильм об уличном скрипаче. Видео
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео
Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео
"Брюнетки более темпераментные в постели". Дорофеева сменила цвет волос
"Брюнетки более темпераментные в постели". Дорофеева сменила цвет волос
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
Шустер привился от коронавируса четыре раза
Шустер привился от коронавируса четыре раза
  "Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
"Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS