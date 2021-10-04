Тимошенко призвала Раду расследовать коррупцию в НАК "Нафтогаз України"

"Вы все слышали громкое заявление экс-руководителя НАК "Нафтогаз" о том, что себестоимость украинского газа – 1 грн, а продают [его] по 8 грн без транспортировки и других накруток. Скажите, когда вы идете по улице и видите, что кого-то подвергают насилию, вы что, будете молчать или станете соучастниками? Или ограбите вместе? Я не понимаю, почему парламент молчит?" – сказала нардеп.

По ее словам, в Раде зарегистрирован документ о создании временной следственной комиссии для расследования коррупции в НАК.

"Коррупция захлестнула страну. Сейчас из НАК "Нафтогаз" выводятся деньги, о чем сказал государственный аудит и назвал цифру – 225 млрд грн. Это все деньги людей. Сейчас они сказали про меморандум. Тут же опытные политики в том числе сидят, профессионалы своего дела. Вы что, не понимаете, что для областных центров этот меморандум сработает. И это за счет госбюджета, за счет пенсий, зарплат и всего остального. Они передадут эти деньги "Нафтогазу" и снова отмоют. А для маленьких городов, небольших ОТО меморандум не сработает", – уточнила Тимошенко.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.