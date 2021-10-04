Тимошенко призвала Раду расследовать коррупцию в НАК "Нафтогаз України"

"Вы все слышали громкое заявление экс-руководителя НАК "Нафтогаз" о том, что себестоимость украинского газа – 1 грн, а продают [его] по 8 грн без транспортировки и других накруток. Скажите, когда вы идете по улице и видите, что кого-то подвергают насилию, вы что, будете молчать или станете соучастниками? Или ограбите вместе? Я не понимаю, почему парламент молчит?" – сказала нардеп.
По ее словам, в Раде зарегистрирован документ о создании временной следственной комиссии для расследования коррупции в НАК.
"Коррупция захлестнула страну. Сейчас из НАК "Нафтогаз" выводятся деньги, о чем сказал государственный аудит и назвал цифру – 225 млрд грн. Это все деньги людей. Сейчас они сказали про меморандум. Тут же опытные политики в том числе сидят, профессионалы своего дела. Вы что, не понимаете, что для областных центров этот меморандум сработает. И это за счет госбюджета, за счет пенсий, зарплат и всего остального. Они передадут эти деньги "Нафтогазу" и снова отмоют. А для маленьких городов, небольших ОТО меморандум не сработает", – уточнила Тимошенко.
30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.
Главный исполнительный директора НАК "Нафтогаз України" Отто Ватерландер сделал заявление о себестоимости добычи газа в Украине в опубликованном 21 сентября интервью "Экономической правде".
"Еще один пункт по добыче. Есть много непонимания, приносит ли добыча газа нам потери. На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует наличные. Добыча газа стоит нам около 1 грн за 1 м³. Мы продаем газ по 7 грн за 1 м³ украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ", – сказал он.
Издание Oilpoint 24 сентября заявило, что высказывания Ватерландера о НАК "Нафтогаз" не соответствуют действительности.
"Однако откуда взялась эта цифра – 1 грн за 1 м³ – непонятно. Такой показатель себестоимости газа не фигурировал ни в одном официальном документе "Нафтогазу", и до этого момента ни одно из должностных лиц компании его не озвучивало. В экспертной среде никто так и не дал обоснованной и подтвержденной фактами версии этой цифры", – отмечают журналисты.
В феврале тогдашний врио министра энергетики Украины Юрий Витренко называл другую себестоимость добычи – 3 грн за 1 м³.
"К сожалению, "Нафтогаз" закупал газ летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, примерно столько же, сколько стоит сейчас. Поэтому "Нафтогаз" на этом газе ничего особо не заработал. Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до 3 грн, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет", – сказал он. При этом, по словам Витренко, "Нафтогаз" убыточен.