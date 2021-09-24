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Издание Oilpoint заявило, что высказывания Ватерландера о НАК "Нафтогаз" не соответствуют действительности

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Отто Ватерландер сделал заявление о себестоимости добычи газа в Украине в опубликованном 21 сентября интервью
Отто Ватерландер сделал заявление о себестоимости добычи газа в Украине в опубликованном 21 сентября интервью
Фото: epravda.com.ua

Профильное издание Oilpoint обратилось к экспертам и участникам рынка с вопросом: насколько утверждения главного исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Отто Ватерландера соответствуют действительности. Авторы статьи утверждают, что большинство озвученных Ватерландером тезисов неправдивы.

"Провал программы 20/20, которая предусматривала увеличение добычи газа в стране к 2020 году до 20 млрд м³, нанес серьезный репутационный удар по всем причастным как к ее созданию, так и к реализации. О причинах провала свою точку зрения высказал Ватерландер. По его мнению, причина кроется в саботаже со стороны власти. Однако на самом деле причины провала программы 20/20 в другом: они не в том, что "Нафтогазу" не удалось инвестировать в новые участки и получить отдачу от них в виде дополнительных миллиардов кубов газа. А в том, что в период реализации программы значительно упала добыча газа как раз на тех участках, которые уже находились в процессе эксплуатации", – пишет издание.

По данным журналистов, если бы не снижение, обусловленное естественным истощением месторождений, то добыча газа была бы сейчас на 3,5–4 млрд м³ больше. Это именно столько газа, сколько Украина планирует импортировать и закачивать в подземные хранилища, по текущим ценам это примерно $2 млрд с учетом НДС.

Также авторы выяснили, что Ватерландер, по их данным, безосновательно назвал себестоимость добычи на уровне 1 грн за кубометр.

"Однако откуда взялась эта цифра – 1 грн за 1 м³ – непонятно. Такой показатель себестоимости газа не фигурировал ни в одном официальном документе "Нафтогазу", и до этого момента ни одно из должностных лиц компании его не озвучивало. В экспертной среде никто так и не дал обоснованной и подтвержденной фактами версии этой цифры", – отмечают журналисты.

По их данным, актуальная себестоимость добычи газа будет обнародована в финансовой отчетности компании за первое полугодие, которая сейчас готовится и будет проверена аудиторами.

В статье отмечается, что в интервью Ватерландер прокомментировал и негазовые направления деятельности "Нафтогазу". В частности, сообщил, что обеспокоен возможностью привлечения "Нафтогазу" к финансированию закупки угля для государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Однако на самом деле никаких документальных подтверждений того, что "Нафтогаз" действительно будет финансировать закупку угля для ТЭС, сегодня нет.

Относительно критики со стороны Ватерландера якобы распыления внимания компании на другие энергопроекты, например, передачу в управление "Нафтогазу" ТЭЦ, в материале подчеркивается: передача предприятий, обеспечивающих теплом население, именно в управление "Нафтогазу" позволила, с одной стороны, стабилизировать финансовое состояние этих компаний и гарантировать им поставки газа, а с другой – стабильно обеспечить поставки тепла бытовым потребителям. Поэтому это больше похоже не на распыление усилий компании, а на выполнение ею еще одной социальной функции, отмечает портал.

Ватерландер в своем интервью говорил также о строительстве солнечных электростанций "Нафтогазом". В статье Oilpoint объяснили, что во всем мире набирают обороты тренды на декарбонизацию и расширение использования "зеленых" источников энергии, и Украина не должна остаться в стороне от этих процессов.

"Поэтому кому, как не "Нафтогазу" с его финансовым потенциалом проводить апробацию новых технологий", – написали авторы статьи.

Контекст:

Ватерландер сделал заявление о себестоимости добычи газа в Украине в опубликованном 21 сентября интервью "Экономической правде".

"Еще один пункт по добыче. Есть много непонимания, приносит ли добыча газа нам потери. На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует наличные. Добыча газа стоит нам около одной гривны за кубический метр. Мы продаем газ по семь гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ", – сказал он.

В этом же интервью топ-менеджер сообщил, что уведомил наблюдательный совет компании о намерении подать в отставку.

"Я написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что больше не чувствую, что могу работать эффективно. Я попросил помочь урегулировать эту ситуацию, потому что "Нафтогаз" должен принимать решения о важных вещах, ему нужна эффективная исполнительная команда", – сообщил Ватерландер.

В феврале тогдашний врио министра энергетики Украины Юрий Витренко называл другую себестоимость добычи – три гривны за кубометр.

"К сожалению, "Нафтогаз" закупал газ летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, примерно столько же, сколько стоит сейчас. Поэтому "Нафтогаз" на этом газе ничего особо не заработал. Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до трех гривен, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет", – сказал он. При этом, по словам Витренко, "Нафтогаз" убыточен.

Теги: газ, энергетика, НАК Нафтогаз, газодобыча, финансы
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