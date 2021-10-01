Кабмин разрешил Витренко увольнять и назначать сотрудников "Нафтогазу" без решения набсовета

Витренко может не согласовывать с набсоветом "Нафтогазу" кадровые решения Фото: Нафтогаз / Facebook

"Назначение на должности и освобождение от должностей сотрудников НАК "Нафтогаз України" осуществляется главой правления НАК "Нафтогаз України" без согласования с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз України", – говорится в документе.

Также Кабмин прекратил действие решения набсовета компании от 13–14 мая 2021 года об отмене делегированных правлению НАК полномочий, а также решения от 24 мая 2021 года о необходимости согласования кадровых вопросов с наблюдательным советом "Нафтогазу".

Кроме того, до избрания набсовета правлению НАК предоставили полномочия утверждать внутренние положения, в том числе по внутреннему контролю, назначать и увольнять руководителей по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенса (согласия, соответствия), а также уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы и финансового контролера, которыми регулируется деятельность компании.