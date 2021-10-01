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Кабмин разрешил Витренко увольнять и назначать сотрудников "Нафтогазу" без решения набсовета

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Витренко может не согласовывать с набсоветом "Нафтогазу" кадровые решения
Витренко может не согласовывать с набсоветом "Нафтогазу" кадровые решения
Фото: Нафтогаз / Facebook

Кабмин разрешил главе правления НАК "Нафтогаз України" Юрию Витренко назначать и увольнять сотрудников компании без согласования с наблюдательным советом. Об этом говорится в распоряжении №1187-р от 29 сентября, опубликованном на правительственном портале.

"Назначение на должности и освобождение от должностей сотрудников НАК "Нафтогаз України" осуществляется главой правления НАК "Нафтогаз України" без согласования с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз України", – говорится в документе.

Также Кабмин прекратил действие решения набсовета компании от 13–14 мая 2021 года об отмене делегированных правлению НАК полномочий, а также решения от 24 мая 2021 года о необходимости согласования кадровых вопросов с наблюдательным советом "Нафтогазу".

Кроме того, до избрания набсовета правлению НАК предоставили полномочия утверждать внутренние положения, в том числе по внутреннему контролю, назначать и увольнять руководителей по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенса (согласия, соответствия), а также уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы и финансового контролера, которыми регулируется деятельность компании.

Контекст:

В "Нафтогазі" с весны этого года продолжается кризис. Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Бруно Лескуа (Франция), Людо ван дер Хейдена (Бельгия), Клэр Споттисвуд (Великобритания) и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов. Однако позднее Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 1 июля отправило Споттисвуд и Кабмину предписания, в которых потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко, будучи и.о. министра энергетики, нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу" и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.

Витренко обжаловал предписания в суде, их действие приостановил Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Витренко.

4 августа в НАПК заявили, что предписание Кабмину о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, так как апелляционный суд отменил решение ОАСК о его приостановлении.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Споттисвуд, Лескуа и Хейдена.

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Споттисвуд заявила также, что после назначения главой компании Витренко почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители, сообщало "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль на заседании Кабмина 7 сентября заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.

27 сентября стало известно, что Кабмин уволил членов правления "Нафтогазу" Сергея Перелому и Ярослава Теклюка и возложил обязанности членов правления на четырех сотрудников компании, а на себя взял функции набсовета.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, НАК Нафтогаз, увольнение, Юрий Витренко, набсовет, назначение, Кабмин
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