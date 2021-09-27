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Минэкономики подтвердило, что Кабмин назначил четырех и.о. членов правления "Нафтогазу" и взял на себя функции набсовета

В "Нафтогазі" с весны этого года продолжается кризис
В "Нафтогазі" с весны этого года продолжается кризис
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров Украины 27 сентября уволил двоих членов правления НАК "Нафтогаз України" и возложил обязанности членов правления на четырех сотрудников компании, а на себя взял функции набсовета компании. Эту информацию подтвердило Министерство экономики Украины.

Кабмин прекратил полномочия членов правления "Нафтогазу" Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. Выполнение обязанностей членов правления теперь возложено на:

  • директора по управлению персоналом и социальной политики "Нафтогазу" Елену Бойченко;
  • советника председателя правления "Нафтогазу" Владислава Воловика;
  • советника председателя правления "Нафтогазу" по добыче газа Маврикия Калугина;
  • начальника казначейского департамента "Нафтогазу" Романа Чумака.

Кабмин поставил перед ними задачу обеспечить стабильную работу компании, наращивать добычу отечественного газа и организовать бесперебойный отопительный сезон.

В Минэкономики также сообщили, что Кабмин "временно берет на себя функции наблюдательного совета компании, до формирования нового независимого наблюдательного совета".

В ведомстве добавили, что "Нафтогаз" продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа бытовым потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго по годовым тарифам, а также "обеспечит бесперебойное прохождение отопительного сезона при любых условиях".

"Необходимость принятия правительством технических решений для обеспечения нормальной работы НАК "Нафтогаз України" возникла после того, как 21 сентября этого года члены наблюдательного совета компании подали заявления об отставке", – заявили в министерстве. 

Ранее сегодня о том, что Кабмин уволил трех членов наблюдательного совета "Нафтогазу" от государства и назначил новое правление компании, сообщили СМИ. 

Контекст:

В "Нафтогазі" с весны этого года продолжается кризис. Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Бруно Лескуа (Франция), Людо ван дер Хейдена (Бельгия), Клэр Споттисвуд (Великобритания) и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов. Однако позднее Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 1 июля отправило Споттисвуд и Кабмину предписания, в которых потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко, будучи и.о. министра энергетики, нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.

Витренко обжаловал предписания в суде, их действие приостановил Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Витренко.

4 августа в НАПК заявили, что предписание Кабмину о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, так как апелляционный суд отменил решение ОАСК о его приостановлении.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Споттисвуд, Лескуа и Хейдена.

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Споттисвуд заявила также, что после назначения главой компании Витренко почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители, сообщало "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль на заседании Кабмина 7 сентября заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.

Теги: Кабинет Министров, правительство, НАК Нафтогаз, Министерство экономики, Сергей Перелома, набсовет, Ярослав Теклюк, Минэкономики, Кабмин
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