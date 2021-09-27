Минэкономики подтвердило, что Кабмин назначил четырех и.о. членов правления "Нафтогазу" и взял на себя функции набсовета

В "Нафтогазі" с весны этого года продолжается кризис Фото: depositphotos.com

Кабмин прекратил полномочия членов правления "Нафтогазу" Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. Выполнение обязанностей членов правления теперь возложено на:

директора по управлению персоналом и социальной политики "Нафтогазу" Елену Бойченко;

советника председателя правления "Нафтогазу" Владислава Воловика;

советника председателя правления "Нафтогазу" по добыче газа Маврикия Калугина;

начальника казначейского департамента "Нафтогазу" Романа Чумака.

Кабмин поставил перед ними задачу обеспечить стабильную работу компании, наращивать добычу отечественного газа и организовать бесперебойный отопительный сезон.

В Минэкономики также сообщили, что Кабмин "временно берет на себя функции наблюдательного совета компании, до формирования нового независимого наблюдательного совета".

В ведомстве добавили, что "Нафтогаз" продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа бытовым потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго по годовым тарифам, а также "обеспечит бесперебойное прохождение отопительного сезона при любых условиях".

"Необходимость принятия правительством технических решений для обеспечения нормальной работы НАК "Нафтогаз України" возникла после того, как 21 сентября этого года члены наблюдательного совета компании подали заявления об отставке", – заявили в министерстве.

Ранее сегодня о том, что Кабмин уволил трех членов наблюдательного совета "Нафтогазу" от государства и назначил новое правление компании, сообщили СМИ.