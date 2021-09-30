ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Витренко и правлению "Нафтогазу" передали ряд полномочий набсовета компании – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В "Нафтогазі" продолжается кризис с весны этого года
В "Нафтогазі" продолжается кризис с весны этого года
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании вечером 29 сентября передал ряд полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" правлению компании и главе Юрию Витренко. Об этом сообщил источник "РБК-Украина".

Витренко теперь может самостоятельно, без решения набсовета, увольнять и назначать сотрудников компании, указал собеседник агентства.

Правлению предоставили полномочия, которые не являются исключительной компетенцией набсовета. В частности, оно вправе утверждать внутренние положения, в том числе по внутреннему контролю, назначать и увольнять руководителей по вопросам управления рисками, а также руководителя по вопросам комплаенса (согласия, соответствия).

Кабмин рекомендовал правлению "Нафтогазу" согласовать сделку по получению "Укртрансгазом" 48 млрд грн от "Оператора ГТС Украины", добавил источник.

Контекст:

В "Нафтогазі" с весны этого года продолжается кризис. Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Бруно Лескуа (Франция), Людо ван дер Хейдена (Бельгия), Клэр Споттисвуд (Великобритания) и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов. Однако позднее Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 1 июля отправило Споттисвуд и Кабмину предписания, в которых потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко, будучи и.о. министра энергетики, нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу" и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон.

Витренко обжаловал предписания в суде, их действие приостановил Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Витренко.

4 августа в НАПК заявили, что предписание Кабмину о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, так как апелляционный суд отменил решение ОАСК о его приостановлении.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Споттисвуд, Лескуа и Хейдена.

Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства. По их словам, в таких условиях набсовет не может обеспечивать работу членов правления и поддерживать стабильность компании.

Споттисвуд заявила также, что после назначения главой компании Витренко почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители, сообщало "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль на заседании Кабмина 7 сентября заявил о необходимости провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" до конца ноября.

27 сентября стало известно, что Кабмин уволил членов правления "Нафтогазу" Сергея Перелому и Ярослава Теклюка и возложил обязанности членов правления на четырех сотрудников компании, а на себя взял функции набсовета.

Теги: Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, Укртрансгаз, документы, увольнение, набсовет, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прошли 10 км". Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона
"Прошли 10 км". Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона
"Я тебя хочу, я тут уже голенькая". Евгений Кот рассказал о домогательствах несовершеннолетней поклонницы
"Я тебя хочу, я тут уже голенькая". Евгений Кот рассказал о домогательствах несовершеннолетней поклонницы
"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына
"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына
  Тыква, запеченная с овощами и мясом. Рецепт невероятного вкусного и полезного сезонного блюда от авторов кулинарного блога
  Тыква, запеченная с овощами и мясом. Рецепт невероятного вкусного и полезного сезонного блюда от авторов кулинарного блога
"В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда". Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом
"В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда". Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом
В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке
"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке
"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье
"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье
"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте
"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", "Джинсы Настюхины верни". Потап примерил узкие брюки
"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", "Джинсы Настюхины верни". Потап примерил узкие брюки
"Свято место пусто не бывает". Волочкова снялась верхом на мужчине
"Свято место пусто не бывает". Волочкова снялась верхом на мужчине
Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent
Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent
"Фу, гадость", "Сосандрия", "Секси". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Фу, гадость", "Сосандрия", "Секси". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Имитируем". Фреймут сделала заявление на интимную тему
"Имитируем". Фреймут сделала заявление на интимную тему
"Зачем прятать бокал?", "Муж сильно похудел. Старо как-то". Собчак вышла в свет с Богомоловым
"Зачем прятать бокал?", "Муж сильно похудел. Старо как-то". Собчак вышла в свет с Богомоловым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета
"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS