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В "Нафтогазi" оценили потери Украины от газового контракта России и Венгрии

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В "Нафтогазi" оценили потери Украины от газового контракта России и Венгрии / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

Потери для украинской газотранспортной системы (ГТС) от подписанного контракта на поставки российского газа в Венгрию связаны с увеличением производственно-технологических расходов на транспортировку газа через Украину. Об этом сказал директор НАК "Нафтогаз України" по интегрированным коммуникациям Максим Белявский в комментарии "Радiо Свобода" 29 сентября.

"Уменьшение объемов товарно-транспортной работы за счет перераспределения 4,5 млрд кубометров по другому маршруту приведет к тому, что нам придется поддерживать надлежащее давление в системе, а для этого необходимо увеличить количество агрегатов, которые будут работать в газотранспортной системе Украины", – сказал он. 

Увеличение расхода природного газа он оценил примерно в 50 млн кубометров ежегодно. Чтобы противостоять этому, нужно закончить интеграцию украинской ГТС в европейскую единую модель газоснабжения, уверен представитель "Нафтогазу".  

"Это планируется сделать путем переноса точек приема-передачи природного газа на восточную границу. И здесь сразу несколько производных – как экономических, так и политических. Политические – это, прежде всего, еще один шаг на пути к реинтеграции временно оккупированных регионов восточной части Украины. Второе – блокирование развития газового хаба на юге России", – отметил Белявский.

С экономической точки зрения нужно увеличить объемы товарно-транспортной работы путем доступа к газу из Центральной и Восточной Азии, добавил он.

Контекст:

Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая газ по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила "Немецкая волна".

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд м³ газа в год в обход Украины.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. "Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Венгрия нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующим образом, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никакого сочувствия", – заявил глава МИД.

Еврокомиссия собиралась проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

Теги: Венгрия, НАК Нафтогаз, ГТС, Европа, российский газ, цена на газ, границы, Максим Белявский
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