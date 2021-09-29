В "Нафтогазi" оценили потери Украины от газового контракта России и Венгрии

"Уменьшение объемов товарно-транспортной работы за счет перераспределения 4,5 млрд кубометров по другому маршруту приведет к тому, что нам придется поддерживать надлежащее давление в системе, а для этого необходимо увеличить количество агрегатов, которые будут работать в газотранспортной системе Украины", – сказал он.

Увеличение расхода природного газа он оценил примерно в 50 млн кубометров ежегодно. Чтобы противостоять этому, нужно закончить интеграцию украинской ГТС в европейскую единую модель газоснабжения, уверен представитель "Нафтогазу".

"Это планируется сделать путем переноса точек приема-передачи природного газа на восточную границу. И здесь сразу несколько производных – как экономических, так и политических. Политические – это, прежде всего, еще один шаг на пути к реинтеграции временно оккупированных регионов восточной части Украины. Второе – блокирование развития газового хаба на юге России", – отметил Белявский.

С экономической точки зрения нужно увеличить объемы товарно-транспортной работы путем доступа к газу из Центральной и Восточной Азии, добавил он.