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Глава Минэнерго Украины передал Еврокомиссии позицию Киева по газовому контракту России и Венгрии. В ответ ему указали на реформы в энергетике

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В Еврокомисси хотели проверить соответствие газового контракта РФ и Венгрии правилам ЕС
В Еврокомисси хотели проверить соответствие газового контракта РФ и Венгрии правилам ЕС
Фото: depositphotos.com

Министр энергетики Украины Герман Галущенко передал еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию Киева по подписанному контракту на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" 28 сентября представитель Еврокомиссии.

"Комиссар Симсон выслушала мнение министра [Галущенко] и объяснила ему роль комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок. Симсон подтвердила хорошо известную позицию комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежной транзитной страной", – отметил представитель.

По его словам, на встрече с Галущенко еврокомиссар указала на важность реформ, проводимых в Украине на рынке электроэнергии и газа. Симсон говорила о поддержке синхронизации Украины с электросетью ЕС.

"Еврокомиссар и министр обменялись мнениями о путях содействия переходу Украины на чистую энергию и о состоянии программ по повышению безопасности атомных электростанций", – заключил представитель Еврокомиссии.

Контекст:

Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая газ по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила "Немецкая волна".

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд м³ газа в год в обход Украины.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. "Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Венгрия нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующим образом, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никакого сочувствия", – заявил глава МИД.

Еврокомиссия собиралась проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

Теги: Еврокомиссия, Венгрия, реформы, электроэнергия, газопровод, российский газ, Кадри Симсон, Герман Галущенко
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