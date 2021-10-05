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Цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $1400 за 1 тыс. м³

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Газовые фьючерсы приближались к отметке $1342 за 1 тыс. м&sup3;
Газовые фьючерсы приближались к отметке $1342 за 1 тыс. м³
Фото: depositphotos.com

Биржевая цена газ в Европе 5 октября установила новый рекорд, превысив $1300 за тыс. м³ Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF на начало торгов достигла €102,45 за МВт·ч или $1228,8 за 1 тыс. м³. Далее фьючерсы превысили отметку €112 за МВт·ч ($1342 за 1 тыс. м³). Пик торгов пришелся на отметку в 118,4 за МВт/ч (почти $1430 за тыс м³).

Скриншот: theice.com
Скриншот: theice.com

Биржевая цена газа в Европе впервые превысила отметку $1200 за 1 тыс. м³ 30 сентября. Тогда стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF достигала €98,425 за 1 МВт-ч ($1204 за 1 тыс. м³).

Перед этим цена на газ на торгах выросла до €85,245 за 1 МВт-ч ($1030 за 1 тыс. м³) 28 сентября.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

"Газпром" 20 сентября в очередной раз отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%. 

Теги: Газпром, газ, Лондон, цены, аукцион, рекорд, скачки, цена на газ
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