Цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $1400 за 1 тыс. м³

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF на начало торгов достигла €102,45 за МВт·ч или $1228,8 за 1 тыс. м³. Далее фьючерсы превысили отметку €112 за МВт·ч ($1342 за 1 тыс. м³). Пик торгов пришелся на отметку в €118,4 за МВт/ч (почти $1430 за тыс м³).

Скриншот: theice.com

Биржевая цена газа в Европе впервые превысила отметку $1200 за 1 тыс. м³ 30 сентября. Тогда стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF достигала €98,425 за 1 МВт-ч ($1204 за 1 тыс. м³).

Перед этим цена на газ на торгах выросла до €85,245 за 1 МВт-ч ($1030 за 1 тыс. м³) 28 сентября.