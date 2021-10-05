На складах украинских ТЭС находится в 3,5 раза меньше угля, чем должно быть – "Укрэнерго"

В последнюю неделю сентября в Украине на 1% выросло потребление электроэнергии в будни, а в выходные уменьшилось на 0,2%. Потребление за 27 сентября – 3 октября составило 2,74 млрд кВт-ч, это на 0,7% больше, чем на предыдущей неделе.

"Ситуация с накоплением угля в течение недели ухудшилась. По состоянию на утро 4 октября общие запасы угля на складах ТЭС снизились на 8,2% (713 тыс. т) по сравнению с объемами на утро 27 сентября (776,9 тыс. т). Запасы газового угля снизились на 9% (до 536,2 тыс. т), антрацитового – на 5,6% (до 176,9 тыс. т)", – отметили в сообщении.

По сравнению с 1 сентября запасы угля на складах ТЭС снизились на 3,4%, запасы газового угля увеличились на 7,5%.

"Среднесуточные объемы поставок угля за последние 10 дней составили 49,7 тыс. т, тогда как расход (сжигание) – 61,8 тыс. т. Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в 3,55 раза меньше угля, чем должно быть на 4 октября", – уточнили в "Укрэнерго".

Инфографика: ua.energy