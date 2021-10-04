Глава Минэнерго отчитается в Раде о ситуации с тарифами

"По вопросу тарифов предлагаю пригласить в парламент министра энергетики и заслушать его, чтобы понять, какова готовность к отопительному сезону, какое будет наполнение газовых хранилищ, рассчитываем ли мы на ту цену, которая есть сегодня", – отметил Разумков.

Он сказал, что после подписания меморандума между Кабмином, НАК "Нафтогаз України" и мэрами городов осталось много вопросов.

"Например, почему у нас сегодня на девять миллиардов кубометров газа меньше закачано в хранилище, почему мы его не закачали по тем ценам, которые были летом, а не по 1200 грн, как сегодня", – заявил спикер.

Разумков добавил, что цена газа для бюджетных учреждений в Украине также остается под вопросом.

"Закрепленная цена в меморандуме – 13 660 грн для коммунальных предприятий, но это цена без НДС и транспортировки. Мне многие мэры сообщили, что цена будет около 19 100 грн. Поэтому давайте людям говорить правду, чтобы они понимали, на что рассчитывать", – уточнил Разумков.