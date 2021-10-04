Глава Минэнерго отчитается в Раде о ситуации с тарифами

"По вопросу тарифов предлагаю пригласить в парламент министра энергетики и заслушать его, чтобы понять, какова готовность к отопительному сезону, какое будет наполнение газовых хранилищ, рассчитываем ли мы на ту цену, которая есть сегодня", – отметил Разумков.
Он сказал, что после подписания меморандума между Кабмином, НАК "Нафтогаз України" и мэрами городов осталось много вопросов.
"Например, почему у нас сегодня на девять миллиардов кубометров газа меньше закачано в хранилище, почему мы его не закачали по тем ценам, которые были летом, а не по 1200 грн, как сегодня", – заявил спикер.
Разумков добавил, что цена газа для бюджетных учреждений в Украине также остается под вопросом.
"Закрепленная цена в меморандуме – 13 660 грн для коммунальных предприятий, но это цена без НДС и транспортировки. Мне многие мэры сообщили, что цена будет около 19 100 грн. Поэтому давайте людям говорить правду, чтобы они понимали, на что рассчитывать", – уточнил Разумков.
24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.
30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.